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ДТП с нардепом Трухиным: суд назначил 850 грн штрафа человеку, который назвался водителем

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Нардеп в решении суда не фигурирует
Нардеп в решении суда не фигурирует
Фото: Александр Трухин / Facebook

Виновным в аварии с участием народного депутата Александра Трухина признан помощник депутата Полтавского областного совета Виктор Склема, который находился в автомобиле и сказал, что был за рулем. Об этом пишет сайт "Полтавщина".

Соответствующее решение Дарницкого суда Киева опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Судья Елена Лужецкая признала Склему виновным и назначила штраф в размере 850 грн.

Издание пишет, что Склема вину не признал, но и не подтвердил. На заседание он не явился, подав заявление о рассмотрении без его участия.

https://www.facebook.com/poltava.news/posts/pfbid02y27T5iS1hYQ9rknM1nvUDmqTpQCnM4YsqnmurQQQdPEsnyDhnGThxUg5xGgwXTdsl

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.

Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.

2 февраля глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы.

Теги: Киев, ДТП, штраф, Дарницкий суд, госреестр, Александр Трухин, Полтавский облсовет
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