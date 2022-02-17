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Арахамия рассказал, когда "Слуга народа" планирует исключить Трухина из фракции

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Арахамия об исключении Трухина: Это будет в понедельник реализовано
Арахамия об исключении Трухина: Это будет в понедельник реализовано
Фото: sluga-narodu.com

Парламентская фракция "Слуга народа" планирует на заседании 21 февраля исключить из своих рядов нардепа Александра Трухина. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады 17 февраля сказал глава фракции Давид Арахамия, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Это будет в понедельник реализовано", – заявил он.

Арахамия также выразил уверенность, что за исключение Трухина во фракции будут голоса.

В то же время, по словам главы фракции, пока невозможно исключить Трухина из бюджетного комитета Рады, где он является заместителем председателя, но "эти проблемы будут каким-то образом решаться".

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.

Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.

2 февраля глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, ДТП, Слуга народа, Давид Арахамия, Александр Трухин
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