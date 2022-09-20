Депутату Трухину выбрали меру пресечения по делу о попытке подкупа полицейского после ДТП. Суд обязал его воздерживаться от общения с Монастырским

В САП не называют фамилию подозреваемого, однако обстоятельства дела указывают, что это нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.

"Суд частично удовлетворил ходатайство САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тыс. грн", – сказано в сообщении.

Также суд наложил на Трухина следующие процессуальные обязательства:

Срок действия обязательств – 20 ноября 2022 года включительно.

7 сентября САП сообщила о подозрении "народному депутату Украины IX созыва", который пытался подкупить патрульных полицейских. Трухин в Facebook в тот же день подтвердил вручение ему подозрения. По версии обвинения, находясь на месте аварии, нардеп предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 150 тыс. (без указания денежной единицы) за возможность беспрепятственно покинуть место ДТП.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея". "Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял помощник депутата Полтавского областного совета Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда проснулся, "уже все произошло". Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.

После скандала Трухина исключили из партии "Слуга народа" и должны были рассмотреть вопрос об исключении его из фракции, но после полномасштабного вторжения российской армии в Украину об этом решении публично не сообщалось.

24 августа 2022 года ГБР сообщило, что виновным в аварии с участием Трухина признан Склема, который находился в автомобиле и сказал, что был за рулем. Ему был назначен штраф в 850 грн. Следователи ГБР не нашли подтверждений, что за рулем был Трухин.