ДТП с Трухиным: нардепу вручили подозрение за попытку подкупа полицейских. Он заявил, что "никуда не убегал и не собирается"

В САП напоминают, что в августе 2021 года народный избранник стал участником ДТП, в результате которого пострадало шесть человек.
"Находясь на месте ДТП, нардеп предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 150 тыс. без указания денежной единицы за беспрепятственное покидание места ДТП. По словам народного избранника, эти средства находились в автомобиле, в котором он ехал", – указано в сообщении САП.
Утверждается, что в рамках досудебного расследования детективами НАБУ собрано достаточно доказательств для уведомления народного депутата Украины о подозрении в предложении должностному лицу неправомерной выгоды, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Трухин отметил, что на вручение подозрения "явился добровольно".
"Сегодня получил от САП подозрение в одном из эпизодов ДТП, которое произошло год назад на Бориспольской трассе. На вручение подозрения я явился добровольно, никуда не убегал и убегать не собираюсь", – заявил парламентарий.
Депутат, по его словам, обратился к председателю парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с просьбой приостановить его членство во фракции на период расследования, чтобы это дело "не бросало тень на репутацию всей нашей команды".
"Даю слово сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях. Мне нечего скрывать и я буду законным способом доказывать свою невиновность", – подытожил Трухин.
23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo.
Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея". "Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял Склема.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.
В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.
Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.
1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда проснулся, "уже все произошло". Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.
После скандала Трухина исключили из партии "Слуга народа" и должны были рассмотреть вопрос об исключении из фракции, но после полномасштабного вторжения российской армии в Украину об этом решении публично не сообщалось.
24 августа 2022 года сообщалось, что виновным в аварии с участием Трухина признан помощник депутата Полтавского областного совета Виктор Склема, который находился в автомобиле и сказал, что был за рулем, ему был назначен штраф в 850 грн. Следователи ГБР не нашли подтверждений, что за рулем был Трухин.