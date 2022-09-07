ДТП с Трухиным: нардепу вручили подозрение за попытку подкупа полицейских. Он заявил, что "никуда не убегал и не собирается"

В САП напоминают, что в августе 2021 года народный избранник стал участником ДТП, в результате которого пострадало шесть человек.

"Находясь на месте ДТП, нардеп предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 150 тыс. без указания денежной единицы за беспрепятственное покидание места ДТП. По словам народного избранника, эти средства находились в автомобиле, в котором он ехал", – указано в сообщении САП.

Утверждается, что в рамках досудебного расследования детективами НАБУ собрано достаточно доказательств для уведомления народного депутата Украины о подозрении в предложении должностному лицу неправомерной выгоды, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Трухин отметил, что на вручение подозрения "явился добровольно".

"Сегодня получил от САП подозрение в одном из эпизодов ДТП, которое произошло год назад на Бориспольской трассе. На вручение подозрения я явился добровольно, никуда не убегал и убегать не собираюсь", – заявил парламентарий.

Депутат, по его словам, обратился к председателю парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с просьбой приостановить его членство во фракции на период расследования, чтобы это дело "не бросало тень на репутацию всей нашей команды".

"Даю слово сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях. Мне нечего скрывать и я буду законным способом доказывать свою невиновность", – подытожил Трухин.