"За майбутнє" изнутри расшатывает "Слугу народа" в Полтавской области – СМИ

Журналист отмечает, что в команде "Слуги народа" в Полтавской области "уже давно продолжаются нешуточные "войны" и "серьезное обострение этого конфликта"состоялось совсем недавно – сразу же после обнародования видео ДТП с участием Трухина. Издание напомнило, что 2 февраля группа из трех нардепов и шести депутатов Полтавского облсовета от "Слуги народа" выступила с требованием лишить Трухина депутатского мандата, а пострадавшего в аварии пассажира машины Трухина главу областной фракции "СН" Фахраддина Мухтарова отстранить от руководящей должности. Это заявление, по мнению автора статьи, стало проявлением "борьбы за власть между различными внутрипартийными группами в "СН", медленно, но верно расшатывающей президентскую и партийную вертикаль".

По данным Ткачука, такая инициатива исходит от части фракции "Слуги народа" в парламенте, которая "ассоциируется с группой "Приват" – это Алексей Мовчан, Анастасия Ляшенко, Андрей Боблях, которые своим выдвижением обязаны нардепу из "За майбутнього" Юрию Шаповалову. Используя ситуацию с Трухиным, "фронда Шаповалова" получала шанс на усиление своих позиций в Полтавской области, говорится в статье.

"Но эти шансы ничего бы не стоили, если бы заодно с Трухиным они не потребовали наказать и ехавшего с ним главу фракции "СН" в Полтавском облсовете Фахраддина Мухтарова. И вот тут как раз все совсем не так ясно и однозначно, как с Трухиным. Во-первых, каким образом пассажир на заднем сидении может быть причастен к ДТП, жертвой которого оказался? К тому же, Мухтаров утверждает, что еще в конце прошлого года – задолго до появления скандального видео – сообщил коллегам по фракции о своем намерении оставить должность по состоянию здоровья, о чем, кстати, написал на своей странице в Facebook. То есть, громкое требование об отставке выглядит, скажем так, не совсем обоснованным. Особенно, если еще учесть однозначно негативную оценку Мухтаровым поведения Трухина после ДТП", – отмечает издание.

Журналист считает, что цель "группы Шаповалова" – перехват контроля над фракцией в облсовете.

"В случае успеха "приватовцы" получат серьезное влияние в области и могут переформатировать под "За майбутнє" коалицию. Поэтому "фронда Шаповалова" и осталась недовольна тем, что Мухтаров оставил должность главы фракции, но вместо него фракцию в статусе врио возглавила Людмила Мирошниченко, не принадлежащая к их группе", – пишет он, отмечая, что сейчас противостояние внутри полтавских слуг и "несколько приутихло из-за угрозы российского вторжения".

"Но можно не сомневаться, что после того, как вероятность большой войны перестанет быть вопросом номер один в политической повестке дня, "шаповаловцы" продолжат качать ситуацию с целью получения контроля над фракцией и облорганизацией. Если им это удастся, то с большой степенью вероятности можно предположить, что следующим ходом "приватовской" части "СН" и "За майбутнього" на Полтавщине будет борьба за место главы облсовета. И создание полноценного центра влияния", – говорится в статье.