Экс-глава Нацбанка Украины заявил, что не скрывается от НАБУ и САП. А также призвал их к "честной игре"

Шевченко утверждает, что, находясь на консульском учете в Евросоюзе, сообщил НАБУ и САП о своем местонахождении. Как пишет СМИ, он отметил, что "в розыск объявляют тех, кто прячется".

Кроме того, по словам экс-главы НБУ, он обратился в посольство с просьбой предоставить помещение для организации видеосвязи на время, когда следователи захотят провести допрос.

"Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и предпринял все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством. Но, очевидно, вопрос не в процедурах юриспруденции. Из этого "нафталинового" дела хотят слепить "победу", – заявил он.

Шевченко призвал НАБУ обеспечить открытость и прозрачность процесса, отметив, что это "еще называют fairplay".