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Экс-глава Нацбанка Украины заявил, что не скрывается от НАБУ и САП. А также призвал их к "честной игре"

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Шевченко заявил, что украинские антикоррупционные органы хотят "слепить "победу" из "нафталинового дела"
Шевченко заявил, что украинские антикоррупционные органы хотят "слепить "победу" из "нафталинового дела"
Фото: Національний банк України / Facebook

Бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в комментарии "Forbes Украина" 25 октября заявил, что не скрывается от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также "сделал все" для сотрудничества со следствием.

Шевченко утверждает, что, находясь на консульском учете в Евросоюзе, сообщил НАБУ и САП о своем местонахождении. Как пишет СМИ, он отметил, что "в розыск объявляют тех, кто прячется". 

Кроме того, по словам экс-главы НБУ, он обратился в посольство с просьбой предоставить помещение для организации видеосвязи на время, когда следователи захотят провести допрос. 

"Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и предпринял все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством. Но, очевидно, вопрос не в процедурах юриспруденции. Из этого "нафталинового" дела хотят слепить "победу", – заявил он. 

Шевченко призвал НАБУ обеспечить открытость и прозрачность процесса, отметив, что это "еще называют fairplay". 

Контекст:

Шевченко возглавлял НБУ более двух лет – с июля 2000 года по октябрь 2022-го. 4 октября Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья.

6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку

Вечером 6 октября Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины "на лечение". Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не уточнил. 

24 октября в НАБУ проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск, и уточнили – о подозрении ему сообщали в особом порядке, так как местонахождение экс-главы НБУ неизвестно. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НБУ, посольство, розыск, отставка, Нацбанк, НАБУ, подозрение, Кирилл Шевченко
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