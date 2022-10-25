Экс-глава Нацбанка Украины заявил, что не скрывается от НАБУ и САП. А также призвал их к "честной игре"

Шевченко утверждает, что, находясь на консульском учете в Евросоюзе, сообщил НАБУ и САП о своем местонахождении. Как пишет СМИ, он отметил, что "в розыск объявляют тех, кто прячется".
Кроме того, по словам экс-главы НБУ, он обратился в посольство с просьбой предоставить помещение для организации видеосвязи на время, когда следователи захотят провести допрос.
"Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и предпринял все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством. Но, очевидно, вопрос не в процедурах юриспруденции. Из этого "нафталинового" дела хотят слепить "победу", – заявил он.
Шевченко призвал НАБУ обеспечить открытость и прозрачность процесса, отметив, что это "еще называют fairplay".
Шевченко возглавлял НБУ более двух лет – с июля 2000 года по октябрь 2022-го. 4 октября Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья.
6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку.
Вечером 6 октября Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины "на лечение". Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не уточнил.
24 октября в НАБУ проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск, и уточнили – о подозрении ему сообщали в особом порядке, так как местонахождение экс-главы НБУ неизвестно.