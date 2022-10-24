НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко

Также в розыск объявлены заместитель главы правления банка Денис Чернышов и заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Елена Хмеленко.

Все трое фигурируют в деле о "Укргазбанке" и подозреваются в разворовывании более чем 200 млн грн.

Контекст:

6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Среди них и Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы НБУ.

По версии следствия, руководство банка обеспечило заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые в качестве "агентов" банка привлекали крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно выплачивал им вознаграждение.