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ПОЛИТИКА

Председателем НБУ назначен бывший глава "Ощадбанку" Пышный – нардеп

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Пышный возглавил Нацбанк Украины
Пышный возглавил Нацбанк Украины
Фото: Андрій Пишний / Facebook

Верховная Рада 7 октября назначила Андрея Пышного главой Нацбанка Украины. Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что решение поддержали 290 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов. 

Пышному 47 лет. С мая 2022 года он был советником председателя "Ощадбанку", также возглавлял этот банк в 2014–2020 годах.

Контекст:

4 октября тогдашний глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья. Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Шевченко с должности главы НБУ. 6 октября за увольнение Шевченко проголосовала Верховная Рада.

В тот же день Зеленский внес на рассмотрение Рады кандидатуру советника главы "Ощадбанка" Пышного на пост руководителя НБУ. Профильный комитет ее одорил.

После этого уволенный экс-глава НБУ Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины.

6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Среди них и Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до руководства НБУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, НБУ, Андрей Пышный, Алексей Гончаренко, Нацбанк, Кирилл Шевченко
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