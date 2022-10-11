"Макрофинансовая стабильность и работа с партнерами". В НБУ представили нового главу

Зеленский отметил, что новый глава НБУ – опытный человек в финансовой и банковской сферах. Он подчеркнул, что в Нацбанке должна быть атмосфера "стабильности и уверенности". Глава государства заявил: рассчитывает на продуктивную работу НБУ с правительством.
"Ожидаю, что новый глава НБУ вместе с правительством приблизит подписание новой программы с Международным валютным фондом", – сказал Зеленский.
Пышный отметил, что его назначение на должность главы Национального банка состоялось в чрезвычайно турбулентное время. Среди своих приоритетов работы он назвал "макрофинансовую стабильность в стране, эффективность макроэкономической политики, конструктивные переговоры с международными партнерами и сохранение устойчивости банковской системы".
"Следующий год будет непростым. $38 млрд – общая потребность в финансировании. Их привлечение – это общее дело для всех правительственных организаций, над которым мы будем работать", – заявил Пышный.
Он также отметил, что задача на ближайшие недели – переговоры с Международным валютным фондом и согласованная позиция.
Как сказано на сайте НБУ, Пышный работает в банковской сфере уже больше 16 лет. С марта 2014 года по ноябрь 2020 года занимал должность председателя правления АО "Ощадбанк".
Верховная Рада 7 октября поддержала кандидатуру Пышного в назначении главой Нацбанка. "За" проголосовали 290 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.
4 октября тогдашний глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья. Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Шевченко с должности главы НБУ. 6 октября за увольнение Шевченко проголосовала Верховная Рада.
В тот же день Зеленский внес на рассмотрение Рады кандидатуру советника главы "Ощадбанка" Пышного на пост руководителя НБУ. Профильный комитет ее одобрил.
После этого уволенный экс-глава НБУ Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины.
6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Среди них и Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до руководства НБУ.