НАБУ сообщило о подозрении главе Счетной палаты. Пацкан заявил, что это дело многолетней давности

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2017 года подал в аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера, однако на тот момент у него уже была квартира в Киеве.

Пацкан в Facebook обвинения назвал необоснованным. Отметил, что квартира непригодна для проживания.

"Речь идет о деле многолетней давности. Еще до того, как я возглавил Счетную палату. С этого времени тема с официально задекларированной и непригодной для проживания квартирой периодически тиражируется заинтересованными лицами. Моя позиция остается неизменной. Несмотря на проверки Счетной палатой использования средств налогоплательщиков государственными органами и неоднократные попытки заинтересованных лиц помешать этим проверкам, не стану никого обвинять, а буду защищать свою честь, достоинство и репутацию в установленном законом порядке. В свою очередь, надеюсь на беспристрастность действий НАБУ и САП", – написал он.

Как сообщила пресс-служба САП в Facebook, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.