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НАБУ сообщило о подозрении главе Счетной палаты. Пацкан заявил, что это дело многолетней давности

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Пацкан назвал обвинение НАБУ необоснованным
Пацкан назвал обвинение НАБУ необоснованным
Фото: Валерій Пацкан / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 24 октября сообщили о подозрении народному депутату VIII созыва, сейчас председателю Счетной палаты Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс. грн компенсации за жилье. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2017 года подал в аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера, однако на тот момент у него уже была квартира в Киеве.

Пацкан в Facebook обвинения назвал необоснованным. Отметил, что квартира непригодна для проживания.

"Речь идет о деле многолетней давности. Еще до того, как я возглавил Счетную палату. С этого времени тема с официально задекларированной и непригодной для проживания квартирой периодически тиражируется заинтересованными лицами. Моя позиция остается неизменной. Несмотря на проверки Счетной палатой использования средств налогоплательщиков государственными органами и неоднократные попытки заинтересованных лиц помешать этим проверкам, не стану никого обвинять, а буду защищать свою честь, достоинство и репутацию в установленном законом порядке. В свою очередь, надеюсь на беспристрастность действий НАБУ и САП", – написал он.

https://www.facebook.com/valerij.packan/posts/5625987327515736

Как сообщила пресс-служба САП в Facebook, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/449328157321887

Контекст:

Как сообщили в НАБУ, в целом детективы разоблачили на незаконном получении более 4,4 млн грн компенсации за жилье восемь нардепов. По семи делам расследование было закончено и направлено в ВАКС, который принял решение в отношении шести депутатов. Обвинительный приговор в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара вступил в законную силу, его приговорили к трем годам лишения свободы. Еще два экс-нардепа – Александр Черненко и Александр Пресман – пошли на соглашение с обвинением и получили три года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком, также они добровольно возместили 580 тыс. грн и 929 тыс. грн соответственно.

В общей сложности нардепы после разоблачения детективами НАБУ вернули в бюджет более 4,22 млн грн.

Теги: прокуратура, депутаты, Валерий Пацкан, антикоррупционное бюро, расследование, обвинение, антикоррупционная прокуратура, компенсация
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