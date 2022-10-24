НАБУ сообщило о подозрении главе Счетной палаты. Пацкан заявил, что это дело многолетней давности

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2017 года подал в аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера, однако на тот момент у него уже была квартира в Киеве.
Пацкан в Facebook обвинения назвал необоснованным. Отметил, что квартира непригодна для проживания.
"Речь идет о деле многолетней давности. Еще до того, как я возглавил Счетную палату. С этого времени тема с официально задекларированной и непригодной для проживания квартирой периодически тиражируется заинтересованными лицами. Моя позиция остается неизменной. Несмотря на проверки Счетной палатой использования средств налогоплательщиков государственными органами и неоднократные попытки заинтересованных лиц помешать этим проверкам, не стану никого обвинять, а буду защищать свою честь, достоинство и репутацию в установленном законом порядке. В свою очередь, надеюсь на беспристрастность действий НАБУ и САП", – написал он.
Как сообщила пресс-служба САП в Facebook, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Как сообщили в НАБУ, в целом детективы разоблачили на незаконном получении более 4,4 млн грн компенсации за жилье восемь нардепов. По семи делам расследование было закончено и направлено в ВАКС, который принял решение в отношении шести депутатов. Обвинительный приговор в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара вступил в законную силу, его приговорили к трем годам лишения свободы. Еще два экс-нардепа – Александр Черненко и Александр Пресман – пошли на соглашение с обвинением и получили три года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком, также они добровольно возместили 580 тыс. грн и 929 тыс. грн соответственно.
В общей сложности нардепы после разоблачения детективами НАБУ вернули в бюджет более 4,22 млн грн.