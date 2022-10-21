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НАБУ проводит обыски у советника замглавы Офиса президента и заместителей двух министров – СМИ

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По информации издания, обыски проводились 19 20 октября
По информации издания, обыски проводились 19–20 октября
Фото: НАБУ / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у советника замглавы Офиса президента и заместителей министров агрополитики и экономики. Об этом сообщила 20 октября "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

Источники сообщили изданию, что обыски проводятся у советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко, первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого и заместителя министра экономики Александра Грибана.

По информации издания, обыски проводились в среду, 19 октября, и в четверг, 20 октября, в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.

Контекст:

30 августа в СБУ сообщили, что было проведено 20 обысков, в том числе в Запорожском горсовете и областной военной администрацииОни проходили по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи.

20 октября Государственное бюро расследований Украины раскрыло схему продажи гуманитарной помощи чиновниками в Днепропетровской области. Почти 130 т муки, которые прибыли на одну из железнодорожных станций области, предназначались для бесплатной раздачи местным жителям. Вместо этого руководители нескольких территориальных общин начали продавать ее.

Теги: Украина, война, экономика, обыск, гуманитарная помощь, антикоррупционное бюро, расследование, война России против Украины, НАБУ, обыски, Украинская правда
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