НАБУ проводит обыски у советника замглавы Офиса президента и заместителей двух министров – СМИ

Источники сообщили изданию, что обыски проводятся у советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко, первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого и заместителя министра экономики Александра Грибана.

По информации издания, обыски проводились в среду, 19 октября, и в четверг, 20 октября, в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.

Контекст:

30 августа в СБУ сообщили, что было проведено 20 обысков, в том числе в Запорожском горсовете и областной военной администрации. Они проходили по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи.

20 октября Государственное бюро расследований Украины раскрыло схему продажи гуманитарной помощи чиновниками в Днепропетровской области. Почти 130 т муки, которые прибыли на одну из железнодорожных станций области, предназначались для бесплатной раздачи местным жителям. Вместо этого руководители нескольких территориальных общин начали продавать ее.