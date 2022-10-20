В Днепропетровской области чиновников поймали на продаже гуманитарной помощи – ГБР

Почти 130 тонн муки, которые прибыли на одну из железнодорожных станций области, предназначались для бесплатной раздачи местным жителям. Вместо этого руководители нескольких территориальных общин начали продавать ее через подставных лиц по ценам ниже рыночных, говорится в сообщении.

ГБР зафиксировало, как 17 т муки из вагонов погрузили в машины и пытались вывезти для дальнейшей реализации без разрешительных документов.

Собранные следователями материалы направлены в Главное управление национальной полиции Днепропетровской области для привлечения к ответсвенности причастных к продаже гуманитарной помощи.