У Коломойского детективы НАБУ провели обыск по делу "Укрнафти" – СМИ

По данным издания, в ходе обыска, который начался около пяти часов утра, "изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое".

В НАБУ факт обыска ZN.UA подтвердили, а также отметили, что "это едва ли не впервые на их памяти", когда об обыске никого не предупреждали.

Издание пишет, что обыск касался дела о завладении имуществом и средствами на 13 млрд грн в ценах 2015 года государственной компании "Укрнафта", акциями которой владеет в том числе Коломойский.

По информации ZN.UA, Коломойскому подозрение не объявлялось и он не проходит по делу как обвиняемый.

2 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. Правоохранители сообщали, что о подозрении сообщили восьмерым лицам, в том числе экс-председателю правления "Укрнафти".