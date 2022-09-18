У Коломойского детективы НАБУ провели обыск по делу "Укрнафти" – СМИ

По данным издания, в ходе обыска, который начался около пяти часов утра, "изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое".
В НАБУ факт обыска ZN.UA подтвердили, а также отметили, что "это едва ли не впервые на их памяти", когда об обыске никого не предупреждали.
Издание пишет, что обыск касался дела о завладении имуществом и средствами на 13 млрд грн в ценах 2015 года государственной компании "Укрнафта", акциями которой владеет в том числе Коломойский.
По информации ZN.UA, Коломойскому подозрение не объявлялось и он не проходит по делу как обвиняемый.
2 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. Правоохранители сообщали, что о подозрении сообщили восьмерым лицам, в том числе экс-председателю правления "Укрнафти".
Коломойский входит в число богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых людей), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место). 14 марта 2022 года американский Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров. Среди них – семь украинцев, в том числе Коломойский, его состояние на эту дату журнал оценил в $1,1 млрд.
В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.
В апреле 2022 года Forbes написал, что Коломойский с начала масштабной войны в Украине стал беднее на $800 млн. Авторы статьи добавляют, что с 24 февраля – дня вторжения России – бизнесмен ведет себя "значительно тише".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 10 марта говорил в эфире "Радіо Свобода", что "подавляющая часть олигархов" находится в Украине, в частности Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Он заверил, что украинским властям известно, кто сейчас находится на территории государства, а кто выехал за его пределы.