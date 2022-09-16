Суд лишил компанию Коломойского права эксплуатировать аэропорт в Днепре – Филатов

"Официально подтверждаю, что сегодня Днепровский окружной административный суд отменил компании Коломойского право эксплуатации днепропетровского аэропорта", – написал он.
По словам мэра, иск подавал городской совет Днепра, а третьим лицом по делу проходило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"Более 10 лет никого не интересовал факт, что используя аэропорт миллионного города, Коломойский монополизирует воздушное пространство. Что днепрян просто откровенно грабят запредельными ценами на авиабилеты. Что государственный имущественный комплекс используется в частных интересах. Всем было чихать: Кабмину, СНБО (Совет нацбезопасности и обороны. – "ГОРДОН"), Госавиаслужбе. Всем. Кроме горсовета Днепра и НАБУ", – объяснил Филатов.
Он подчеркнул, что хотя сейчас аэропорт разрушен, а "война будет еще долго", "придет время, когда днепряне будут летать свободно в Европу лоукостами без Коломойского".
Иск в суд Днепровский горсовет подал в сентябре 2021 года, отмечает LIGA.net. Мэрия требовала признать противоправным и отменить приказ Госавиаслужбы о выдаче бессрочного сертификата на эксплуатацию аэродрома в Днепре.
Международный аэропорт Днепропетровск принадлежит госавиакомпании "Днеправиа", которая, в свою очередь, принадлежит ООО "Галтера" "с орбиты Коломойского", как пишет агентство. Объекты аэропорта оказались у Коломойского во время приватизации "Днеправиа", на балансе компании находился имущественный комплекс аэропорта.
Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых людей), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место). 14 марта 2022 года американский Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров. Среди них — семь украинцев, в том числе Коломойский, его состояние на эту дату журнал оценил в $1,1 млрд.
В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.
В апреле 2022 года Forbes написал, что Коломойский с начала масштабной войны в Украине стал беднее на $800 млн. Авторы статьи добавляют, что с 24 февраля – дня вторжения России – бизнесмен ведет себя "значительно тише".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 10 марта говорил в эфире "Радіо Свобода", что "подавляющая часть олигархов" находится в Украине, в частности Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Он заверил, что украинским властям известно, кто сейчас находится на территории государства, а кто выехал за его пределы.