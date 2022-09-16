Суд лишил компанию Коломойского права эксплуатировать аэропорт в Днепре – Филатов

"Официально подтверждаю, что сегодня Днепровский окружной административный суд отменил компании Коломойского право эксплуатации днепропетровского аэропорта", – написал он.

По словам мэра, иск подавал городской совет Днепра, а третьим лицом по делу проходило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Более 10 лет никого не интересовал факт, что используя аэропорт миллионного города, Коломойский монополизирует воздушное пространство. Что днепрян просто откровенно грабят запредельными ценами на авиабилеты. Что государственный имущественный комплекс используется в частных интересах. Всем было чихать: Кабмину, СНБО (Совет нацбезопасности и обороны. – "ГОРДОН"), Госавиаслужбе. Всем. Кроме горсовета Днепра и НАБУ", – объяснил Филатов.

Он подчеркнул, что хотя сейчас аэропорт разрушен, а "война будет еще долго", "придет время, когда днепряне будут летать свободно в Европу лоукостами без Коломойского".

Иск в суд Днепровский горсовет подал в сентябре 2021 года, отмечает LIGA.net. Мэрия требовала признать противоправным и отменить приказ Госавиаслужбы о выдаче бессрочного сертификата на эксплуатацию аэродрома в Днепре.

Международный аэропорт Днепропетровск принадлежит госавиакомпании "Днеправиа", которая, в свою очередь, принадлежит ООО "Галтера" "с орбиты Коломойского", как пишет агентство. Объекты аэропорта оказались у Коломойского во время приватизации "Днеправиа", на балансе компании находился имущественный комплекс аэропорта.