Московский аэропорт Внуково отправил сотрудников в простой

Представители аэропорта рассказали, что вынуждены сокращать расходы. Поэтому "в части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени".
На время простоя работник будет получать две трети оклада, за ним сохраняется рабочее место и право на медпомощь.
"Интерфакс" напомнил, что в конце марта Шереметьево и его дочерние компании на фоне падения авиаперевозок отправили в простой 20% сотрудников, а в Домодедово тогда заявляли, что менеджмент обсуждает перевод персонала к неполной занятости и сменным графикам работы.
После российского вторжения в Украину власти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри России также частично ограничено: с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.