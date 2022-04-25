Московский аэропорт Внуково отправил сотрудников в простой

Простой во Внуково ввели в связи с "непростой ситуацией" Фото: depositphotos.com

Представители аэропорта рассказали, что вынуждены сокращать расходы. Поэтому "в части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени".

На время простоя работник будет получать две трети оклада, за ним сохраняется рабочее место и право на медпомощь.

"Интерфакс" напомнил, что в конце марта Шереметьево и его дочерние компании на фоне падения авиаперевозок отправили в простой 20% сотрудников, а в Домодедово тогда заявляли, что менеджмент обсуждает перевод персонала к неполной занятости и сменным графикам работы.