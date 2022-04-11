ЕС включил в черный список 21 авиакомпанию РФ из-за перерегистрации самолетов

"Это отражает серьезную озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в России иностранных самолетов, заведомо разрешающей их эксплуатацию без действующих сертификатов летной годности. Это нарушение международных стандартов авиационной безопасности", – отметили в Еврокомиссии.

В черный список попали следующие авиакомпании:

Этим компаниям запрещены полеты в пределах Евросоюза.

Контекст:

У российских авиакомпаний в лизинге почти 780 самолетов, из них 515 арендованы за границей, отмечает Reuters. После полномасштабного вторжения РФ в Украину иностранные компании стали отказывать россиянам в аренде самолетов и аннулировать документы на них.

14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям забирать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Также закон разрешает выдавать иностранным воздушным судам российские сертификаты летной годности.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев 24 марта заявил, что Россия отказалась вернуть лизингодателям более 500 самолетов. Их стоимость оценивается в $20 млрд.