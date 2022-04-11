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ЕС включил в черный список 21 авиакомпанию РФ из-за перерегистрации самолетов

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Среди попавших в черный список перевозчиков "Аэрофлот"
Среди попавших в черный список перевозчиков "Аэрофлот"
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия включила в черный список 21 российскую авиакомпанию из-за перерегистрации иностранных самолетов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Это отражает серьезную озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в России иностранных самолетов, заведомо разрешающей их эксплуатацию без действующих сертификатов летной годности. Это нарушение международных стандартов авиационной безопасности", – отметили в Еврокомиссии.

В черный список попали следующие авиакомпании:

  • "Аврора";
  • "Авиастар-ТУ";
  • "Ижавиа";
  • "Якутия";
  • "РусДжет";
  • "ЮВТ Аэро";
  • S7 Airlines;
  • Smartavia;
  • "ИрАэро";
  • "Уральские авиалинии";
  • "Алроса";
  • NordStar;
  • "РусЛайн";
  • "Ямал";
  • Nordwind Airlines;
  • "Икар";
  • "Победа";
  • "Аэрофлот";
  • "Россия";
  • "СКОЛ";
  • "ЮТэйр".

Этим компаниям запрещены полеты в пределах Евросоюза.

Контекст:

У российских авиакомпаний в лизинге почти 780 самолетов, из них 515 арендованы за границей, отмечает Reuters. После полномасштабного вторжения РФ в Украину иностранные компании стали отказывать россиянам в аренде самолетов и аннулировать документы на них.

14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям забирать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Также закон разрешает выдавать иностранным воздушным судам российские сертификаты летной годности.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев 24 марта заявил, что Россия отказалась вернуть лизингодателям более 500 самолетов. Их стоимость оценивается в $20 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Европейская комиссия, Европейский союз, самолеты, авиаперевозки, авиакомпания
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