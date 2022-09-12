Мининфраструктуры рассматривает львовской аэропорт в качестве первого для возобновления полетов, но нужна безопасность – Кубраков

"Первым аэропортом мы рассматриваем Львовский аэропорт. Я надеюсь, что как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, гарантии, в первую очередь, от международных партнеров, от ООН, мы начнем, я надеюсь", – сказал министр.

Он отметил, что основная преграда для возобновления полетов гражданских судов – это безопасность, а не технические вопросы. По его словам, технически для возобновления работы аэропортов в Украине необходимо до двух недель.