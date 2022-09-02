САП и НАБУ разоблачили разворовывание 13,3 млрд грн "Укрнафти". Подозрения предъявили восьмерым лицам

В релизе, опубликованном на сайте НАБУ, говорится, что о подозрении в разворовывании средств сообщили восьмерым лицам, это:

экс-председатель правления "Укрнафти";

бывший заместитель главы управления по продаже нефти, газа и продуктов нефти и газопереработки "Укрнафти";

бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов "Укрнафти";

экс-директора пяти коммерческих предприятий.

Одного из директоров коммерческих предприятий задержали. Всем восьмерым сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Согласно сообщениями двух антикоррупционных ведомств, речь идет о двух эпизодах.

Первый – "Укрнафта" в марте – августе 2015 года поставила пяти коммерческим предприятиям нефтепродуктов на 10,7 млрд грн. В нарушение законодательства это сделали без получения предоплаты. Должностные лица фирм завладели деньгами, таким образом компании был нанесен ущерб на более чем 10 млрд грн. Как заявляют в САП, это было сделано по предварительному сговору подозреваемых.

"Согласно постановлению Кабинета Министров, поставка нефти осуществляется только после полной оплаты заказчиком, то есть у "Укрнафти" не было законных оснований поставлять продукцию без получения средств в полном объеме. Несмотря на это, сырье было поставлено, переработано на Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты реализованы на АЗС по всей стране", – сообщили в НАБУ.

По второму эпизоду нанесенный ущерб оценивают в 2,57 млрд грн.

"В июле 2015 года "Укрнафта" заключила 52 договора покупки нефтепродуктов с другим ООО со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость на сумму более 2,57 млрд грн. Позже были заключены дополнительные соглашения, по которым сроки поставки продлили до конца 2018 года. Однако в итоге "Укрнафта" нефтепродукты так и не получила. Как установили детективы, израсходованные средства были выведены за границу на счета ряда офшорных компаний", – рассказали в НАБУ.

Как сказано в сообщении, подозрения подписал новоназначенный глава САП Александр Клименко, хотя проекты были составлены еще в 2019 году.

Как отмечает Центр противодействия коррупции, владельцами этих пяти частных фирм являются офшорные компании группы "Приват" украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"О наличии проектов подозрений по этому делу было известно давно, но их подписание все время блокировалось. Экс-директор НАБУ Артем Сытник еще в феврале 2020-го сообщал о том, что проекты подозрения направлены в САП на согласование. Однако в САП подозрения не согласовали и вернули с замечаниями. После этого все утихло. И только с назначением [нового главы САП Александра] Клименко дело получило новое дыхание", – подчеркнули в ЦПК.

Фигурантам в случае, если их вина будет доказана, грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Надеемся, все понимают, почему так важно бороться за назначение независимого руководителя САП. Кстати, благодаря работе НАБУ более 3,5 млрд грн "Укрнафті" уже возмещено. Верим, что это только начало. И что с приходом нового руководителя САП начнется настоящая деолигархизация, когда олигархов и их приспешников наконец-то привлекут к ответственности и заставят вернуть все нанесенные государству убытки с процентами", – добавили в ЦПК.