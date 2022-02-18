Акционеры "Укрнафты" не запустили процесс раздела компании – СМИ

По его словам, никаких решений относительно спорного газа или раздела активов не принимали, но одобрили обновление наблюдательного совета компании.

Как объясняет агентство, повестка заседания, опубликованная на сайте компании, допускала, что часть активов "Укрнафти" будет передана в уставный капитал созданного ею ООО "Нафта-Актив".

Ожидается, что в дальнейшем кипрские компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited – 32% выкупят по 34% (первые две) и 32% акций (последняя), а "Укрнафта" выкупит у них свои акции.

Кипрские фирмы, как пишет "Экономическая правда", связаны с Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.