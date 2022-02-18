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Акционеры "Укрнафты" не запустили процесс раздела компании – СМИ

"Укрнафта" крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, ей принадлежит 537 АЗС
"Укрнафта"  – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, ей принадлежит 537 АЗС
Фото: Укрнафта / Facebook

Акционеры компании "Укрнафта" на внеочередном собрании 17 февраля не принимали решений, которые запустили бы раздел "Укрнафти" между двумя основными акционерами – государством и бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом один из участников собрания сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, никаких решений относительно спорного газа или раздела активов не принимали, но одобрили обновление наблюдательного совета компании. 

Как объясняет агентство, повестка заседания, опубликованная на сайте компании, допускала, что часть активов "Укрнафти" будет передана в уставный капитал созданного ею ООО "Нафта-Актив".

Ожидается, что в дальнейшем кипрские компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited – 32% выкупят по 34% (первые две) и 32% акций (последняя), а "Укрнафта" выкупит у них свои акции. 

Кипрские фирмы, как пишет "Экономическая правда", связаны с Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым. 

Контекст:

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Она владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов, на ее балансе 1809 нефтяных и 153 газовых скважины. Компании принадлежит 537 АЗС. Группе "Приват" Коломойского принадлежит 43% компании, НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция.

6 ноября 2021 года бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от "Нафтогазу" по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал.

9 ноября в "Нафтогазі" заявили, что сейчас идет судебный процесс между НАК и "Укрнафтою" о взыскании 9,067 млрд м³ природного газа и всех доходов, которые "Нафтогаз" получил или мог получить от продажи объема природного газа. В компании подчеркнули, что "Нафтогаз" не согласен на передачу "Укрнафті" спорных объемов газа. 

Процедура подготовки к разделению "Укрнафти" отвечает международным стандартам и украинскому законодательству, а для оценки активов, которые могут быть предметом разделения, привлекли международных экспертов, заявляли в НАК. В "Нафтогазі" мотивировали решение разделить "Укрнафту" также подготовкой "Нафтогазу" к публичному размещению акций и привлечению международных партнеров и реализацией ресурсного потенциала "Укрнафти". 

"Нафтогаз" считает, что это будет легче делать, если "Укрнафта" не будет связана с Коломойским", – говорилось в заявлении.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у государства нет денег в бюджете, чтобы рассчитаться с долгом перед Коломойским, поэтому рассматривается вопрос разделения "Укрнафти" и передачи части ее активов структурам акционера. Президент заявил, что занимается этим

Разделить компанию хотели до конца 2021 года, говорил Коломойский. Планам, по его словам, помешали журналисты, которые "устроили кипиш". Он заявляет, что инициатор раздела – НАК.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Игорь Коломойский, НАК Нафтогаз, Укрнафта, акции, активы
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