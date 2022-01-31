Компания близкого к Коломойскому нардепа получит из бюджета еще 1 млрд грн – СМИ

"Кроме компании нардепа Лабазюка, в тендере участвовали еще две компании. "Хмельницкое ДСУ-56" получило государственный заказ, предложив цену только на 0,2% ниже конкурента. Лабазюк стал официальным владельцем "Хмельницкого ДСУ-56" 19 января 2022 года. До этого компания была оформлена на других физлиц, однако, по утверждению СМИ, контролировалась Лабазюком. Компания заработала благодаря тендерам 5,23 млрд грн, увеличив выручку в два раза. Для сравнения: в 2020 году "Хмельницкое ДСУ-56" получило с бюджета на строительство дорог 2,74 млрд грн", – сказано в сообщении "РБК-Украина".

Агентство писало, что Лабазюк оформил контроль над подрядчиком "Укравтодора" путем покупки 100% ООО "Сток Центр", которое владеет 99,95% "Хмельницкого ДСУ-56".

"Депутатская группа "За майбутнє" контролируется Игорем Палицей – бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции "Слуга народа" в парламенте", – отмечали журналисты.

