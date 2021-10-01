СБУ заявила о разоблачении схемы, позволившей похитить миллионы на ремонте дорог

"Установлено, что руководители двух коммерческих структур наладили механизм присвоения бюджетных денег, предусмотренных на капитальный ремонт местных дорог. Противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб в размере более 3 млн грн", – сказано в сообщении.
По данным следствия, подрядчики заключили с представителями нескольких органов местного самоуправления договоры на реконструкцию дорог в регионах.
Однако коммерсанты выполнили соответствующие работы не в полном объеме и с нарушением государственных строительных норм, а полученную "разницу" вывели в тень, утверждают в СБУ. Для этого участники сделок вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.
По материалам СБУ руководителям двух подрядных структур сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщается, следствие продолжается для привлечения к ответственности других причастных.
Согласно проекту госбюджета, в 2022 году в Украине на развитие дорожной инфраструктуры планируют направить 124,1 млрд грн.