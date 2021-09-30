С 1 октября в Украине начнут автоматически штрафовать за перегруз фур. Opendatabot озвучил число нарушений

Сумма штрафов за эти нарушения составила 887,978 млн грн, но их не начисляли, так как система работала в режиме отладки.

Согласно данным сервиса, из 39 WIM-станций больше всего случаев превышения зафиксировано в селе Подгоровка Полтавской области (трасса Полтава – Александрия) – 6783. Сумма штрафов за эти нарушения – более 298 млн грн.

Больше всего нарушений было в июне и в середине июля, меньше всего – в середине августа.

Инфографика: opendatabot.ua

"С 1 октября вступает в силу закон, который вводит для перевозчиков административную ответственность за нарушения в сфере габаритно-весового контроля. Теперь за перегрузки дальнобойных фур будут автоматически начисляться штрафы в диапазоне от 8,5 тыс. грн до 51 тыс. грн.", – отмечают в Opendatabot.