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С 1 октября в Украине начнут автоматически штрафовать за перегруз фур. Opendatabot озвучил число нарушений

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Ограничения массы фур связаны с сохранением дорожного покрытия
Ограничения массы фур связаны с сохранением дорожного покрытия
Фото: Укравтодор / Facebook

С 21 июня по 20 сентября установленные на украинских дорогах стационарные станции системы динамического взвешивания (WIM) зафиксировали 25 370 превышений допустимой массы грузовых автомобилей. Об этом 30 сентября проинформировал сервис открытых данных Opendatabot.

Сумма штрафов за эти нарушения составила 887,978 млн грн, но их не начисляли, так как система работала в режиме отладки.

Согласно данным сервиса, из 39 WIM-станций больше всего случаев превышения зафиксировано в селе Подгоровка Полтавской области (трасса Полтава – Александрия) – 6783. Сумма штрафов за эти нарушения – более 298 млн грн.

Больше всего нарушений было в июне и в середине июля, меньше всего – в середине августа.

Инфографика: opendatabot.ua
Инфографика: opendatabot.ua

"С 1 октября вступает в силу закон, который вводит для перевозчиков административную ответственность за нарушения в сфере габаритно-весового контроля. Теперь за перегрузки дальнобойных фур будут автоматически начисляться штрафы в диапазоне от 8,5 тыс. грн до 51 тыс. грн.", – отмечают в Opendatabot.

Контекст:

Закон №1582-ІХ, предусматривающий введение административной ответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля, президент Украины Владимир Зеленский подписал 2 августа. Этот документ Верховная Рада приняла во втором чтении 29 июля.

7 сентября Кабмин ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.

Кабмин Украины в 2015 году запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов  более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонн.

Теги: транспорт, автомобили, штраф, Полтавская область, документы, перевозки, дороги, Opendatabot, грузовик, нарушение
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