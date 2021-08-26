В Украине смертность от COVID-19 в июне снизилась почти в четыре раза – Opendatabot

Отмечается, что после резкого роста в начале весны и двойного падения в мае продолжает снижаться смертность от коронавирусной инфекции.

"1762 умерших от COVID-19 – это почти в четыре раза меньше, чем в предыдущем месяце, когда было 6327 смертей, и самый низкий показатель в этом году", – говорится в сообщении.

Всего за январь – июнь 2021 года от различных болезней в Украине умер 349 041 человек – на 21,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года (287 010 смертей).