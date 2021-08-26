В Украине смертность от COVID-19 в июне снизилась почти в четыре раза – Opendatabot

Отмечается, что после резкого роста в начале весны и двойного падения в мае продолжает снижаться смертность от коронавирусной инфекции.
"1762 умерших от COVID-19 – это почти в четыре раза меньше, чем в предыдущем месяце, когда было 6327 смертей, и самый низкий показатель в этом году", – говорится в сообщении.
Всего за январь – июнь 2021 года от различных болезней в Украине умер 349 041 человек – на 21,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года (287 010 смертей).
По данным Госстата, в 2020 году из-за COVID-19 умерло почти в два раза больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии. Численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек – на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека.
Как сообщали в Госстате, за первые пять месяцев 2021 года в Украине умерло почти 300 тыс. человек, что на 25% больше, чем в прошлом году. Из них около 34 тыс. (11,3%) – от вызываемых COVID-19 осложнений. При этом численность населения Украины уменьшилась на 180,1 тыс. человек.
Всего с начала эпидемии коронавируса в марте прошлого года в Украине скончалось 53 566 пациентов с COVID-19.