За год количество вакансий в Украине выросло более чем вдвое – Opendatabot

В сентябре прошлого года на рынке труда было 53 тыс. предложений о работе. В сентябре 2021 года – 108 тыс. За год количество актуальных предложений о работе выросло на 108%.

Изменились и зарплаты. Если год назад, в начале сентября 2020-го, средний работодатель предлагал 12 420 грн, сейчас зарплаты выросли на 9% и составляют 13 667 грн.

Если рассматривать среднюю зарплату в Украине, больше всего платят в следующих категориях:

топ-менеджмент, руководство высшего звена – 22 123 грн;

недвижимость – 19 577 грн;

транспорт, автобизнес – 16 151 грн;

строительство, архитектура – 16 043 грн;

страхование – 15 857 грн;

продажи, закупки – 15 811 грн;

культура, музыка, шоу-бизнес – 15 808 грн;

администрация, руководство среднего звена – 15 544 грн.

Самая высокая средняя зарплата в Киеве – 15 813 грн, Днепре и Одессе – около 13 300 грн, наименьшая в Ровном – 10 871 грн в месяц.