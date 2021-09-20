За год количество вакансий в Украине выросло более чем вдвое – Opendatabot

В сентябре прошлого года на рынке труда было 53 тыс. предложений о работе. В сентябре 2021 года – 108 тыс. За год количество актуальных предложений о работе выросло на 108%.
Изменились и зарплаты. Если год назад, в начале сентября 2020-го, средний работодатель предлагал 12 420 грн, сейчас зарплаты выросли на 9% и составляют 13 667 грн.
Если рассматривать среднюю зарплату в Украине, больше всего платят в следующих категориях:
Самая высокая средняя зарплата в Киеве – 15 813 грн, Днепре и Одессе – около 13 300 грн, наименьшая в Ровном – 10 871 грн в месяц.