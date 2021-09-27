Первого судебного заседания по делу украинцы ждут около двух месяцев – Opendatabot

В суде общей юрисдикции человеку, желающему развестись, приходится ждать первого рассмотрения в среднем 55 дней. В административном суде против налоговой службы – 49 дней. В суде по делам о возврате задолженностей – 62 дня.

"Причина подобных сроков – во всех регионах не хватает судей. При этом часть тех судей, которые сейчас числятся в штате, не обладает полномочиями, позволяющими вести судейскую деятельность", – отмечает в Opendatabot.

Например, в Шевченковском районном суде Киева из 35 судей полномочия есть только у 26. Жители этого района, желающие развестись, в среднем ожидают начала бракоразводного процесса 103 дня. В целом по столице средний показатель – 72 дня, по области – 73 дня.

В регионах быстрее всего бракоразводные процессы запускаются в судах Ивано-Франковской области – спустя 40 дней ожидания. В среднем по Украине этот показатель составляет 55 дней.

Инфографика: opendatabot.ua

В административных судах одна из самых распространенных категорий дел – спор с налоговой службой. Первого заседания в таких исках нужно ждать примерно 49 дней. Самая быстрая в этом смысле Луганская область – в среднем 31 день ожидания, самая медленная – Волынская – 67 дней.

Производства по задолженностям между компаниями, наиболее типичные для хозяйственного судопроизводства, требуют около 62 дней ожидания. Самые быстрые суды – 42 дня – в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Самые медленные – в Киевской области – 80 дней.

"И это речь только об ожидании первого заседания, которым суд чаще всего не заканчивается. Следующего заседания также придется ждать месяцы, а в целом рассмотрение вашего дела может растянуться на годы", – подчеркивают в Opendatabot.

Из 7 тыс. судейских мест в Украине на сегодняшний день занято лишь 5,1 тыс. При этом необходимые полномочия для ведения процессов имеют только 2,7 тыс. судей.