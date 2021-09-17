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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция разоблачила схему растраты почти 1 млн грн на ремонте дорог в Житомирской области

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Следователи выявили восемь случаев внесения заведомо ложных сведений в документы о ремонте дорог
Следователи выявили восемь случаев внесения заведомо ложных сведений в  документы о ремонте дорог
Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители 15 сентября сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами директору подрядного предприятия, которое ремонтировало дороги в селах Житомирского района Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Подрядной организации по завышенной стоимости выполненных работ безосновательно было перечислено более 958 тыс. грн.

"В 2018 году проводилось грейдирование и ремонт уличных дорог в селах Харитоновка, Мамины, Рудные и Смоловцы. Их результаты оформлялись соответствующими актами и справками. Назначенные следователями и проведенные строительно-технические экспертизы показали значительное завышение объемов фактически выполненных работ и затрат на них", – отметили в МВД.

Правоохранители выявили восемь случаев внесения заведомо ложных сведений в  документы, что привело к безосновательным выплатам подрядчику. 

Следователи сообщили 62-летнему директору предприятия о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Теги: Украина, Житомирская область, экспертиза, ремонт, правоохранители, растрата, документы, дороги, подозрение
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