Полиция разоблачила схему растраты почти 1 млн грн на ремонте дорог в Житомирской области

Следователи выявили восемь случаев внесения заведомо ложных сведений в документы о ремонте дорог Фото: mvs.gov.ua

Подрядной организации по завышенной стоимости выполненных работ безосновательно было перечислено более 958 тыс. грн.

"В 2018 году проводилось грейдирование и ремонт уличных дорог в селах Харитоновка, Мамины, Рудные и Смоловцы. Их результаты оформлялись соответствующими актами и справками. Назначенные следователями и проведенные строительно-технические экспертизы показали значительное завышение объемов фактически выполненных работ и затрат на них", – отметили в МВД.

Правоохранители выявили восемь случаев внесения заведомо ложных сведений в документы, что привело к безосновательным выплатам подрядчику.

Следователи сообщили 62-летнему директору предприятия о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.