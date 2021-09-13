В Житомирской области мужчине вынесли приговор за сотрудничество с ФСБ

Сотрудники контрразведки СБУ задержали мужчину в апреле этого года, осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ.

"[Мужчина] дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины", – отметили в спецслужбе.

По данным предварительного расследования, осужденный собирал разведданные о военных частях региона.

"Выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций (ССО) ВС Украины на территории Житомирской области, подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное", – уточнили в СБУ.

Отдельно ФСБ поручила мужчине собрать информацию о месте проживания, образе жизни, данных о персональном автотранспорте, маршрутах передвижения представителей руководящего и личного состава подразделения ССО.

С момента задержания и до вынесения приговора мужчина постоянно находился под стражей.