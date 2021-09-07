Рада хочет признать ФСБ и ГРУ России террористическими организациями

Постановление предусматривает, что для признания этих российских ведомств террористическими организациями Верховная Рада должна будет обратиться в Совет безопасности ООН.

Пока текст постановления на сайте парламента не опубликован. Инициаторами выступили нардепы от "Слуги народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Георгий Мазурашу и группы "За будущее" Игорь Гузь и Тарас Батенко.

Контекст:

Проект постановления появился на сайте парламента после того, как ФСБ обвинила украинскую разведку и Меджлис крымскотатарского народа в организации "диверсии" в Крыму.

В рамках этого дела российские силовики 3 сентября крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. А утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

6 сентября подконтрольный оккупационной администрации Крыма "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.