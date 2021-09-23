Зеленский в США рассмешил диаспору заявлением, что дороги в Украине лучше, чем в Нью-Йорке

"Ехал по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас дороги – лучше. Действительно, мы сейчас их строим. И вот хочется – может, это не так корректно сказано, – чтобы мы "вылизали" наше государство, чтобы оно стало "витриной". Потому что наши исторические замки, места, улицы, брусчатка, дороги, мосты – все это очень важно", – сказал Зеленский.

Присутствующие отреагировали на эти слова смехом.