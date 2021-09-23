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Зеленский в США рассмешил диаспору заявлением, что дороги в Украине лучше, чем в Нью-Йорке

Зеленский отметил, что в Украине строятся дороги
Зеленский отметил, что в Украине строятся дороги
Фото: president.gov.ua

Дороги в Украине стали лучше и сравнимы с американскими, заявил 21 сентября в Нью-Йорке на встрече с представителями украинской диаспоры в США президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил телеканал "Дом".

"Ехал по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас дороги – лучше. Действительно, мы сейчас их строим. И вот хочется – может, это не так корректно сказано, – чтобы мы "вылизали" наше государство, чтобы оно стало "витриной". Потому что наши исторические замки, места, улицы, брусчатка, дороги, мосты – все это очень важно", – сказал Зеленский.

Присутствующие отреагировали на эти слова смехом.

https://www.facebook.com/kanalDOM/videos/389657506008585/

Контекст:

Зеленский прибыл с визитом в США 20 сентября. Глава государства выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН. В ее повестке дня есть вопрос о временно оккупированных РФ территориях Украины, который пыталась заблокировать Россия. 

"Красной нитью" участия Зеленского в ГА ООН и переговоров на всех уровнях станет тема оккупированного Россией Крыма, подчеркивал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

Это второй рабочий визит главы Украинского государства в США за месяц. Зеленский с супругой в ночь на 31 августа прибыли в Вашингтон. 1 сентября президент Украины встречался с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. На следующий день Зеленский отправился в Калифорнию, там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.

Теги: США, Украина, диаспора, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, дороги, встреча
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