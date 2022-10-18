НАБУ объявило Насирову о новом подозрении во многомилионном взяточничестве

Следствие установило экс-глава ГФС получил взятку в $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше €21 млн за возмещение почти 2,7 млрд НДС на протяжении февраля 2015-го – августа 2016 года.

"Плату за услуги", которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний председатель ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании, подконтрольной тестю и советнику, через другую иностранную компанию-"прокладку", привлеченную советником экс-чиновника. Отправителем средств, как установили правоохранители, была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга.

При этом часть взятки была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту. Правохранители имеют доказательства, что председатель ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких предприятий и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени.

Действия экс-чиновника и его пособника квалифицировали по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). Поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили заочно.

НАБУ не называет имя подозреваемого, но в 2015–2017 годах главой ГФС был Роман Насиров.