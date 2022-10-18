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НАБУ объявило Насирову о новом подозрении во многомилионном взяточничестве

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Насирова с сообщников подозревают в поучение взяток на общую сумму 722 млн грн
Насирова с сообщников подозревают в поучение взяток на общую сумму 722 млн грн
Фото: Роман Насіров / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему председателю Государственной фискальной службы Украины и его советнику о подозрении в получении взяток на общую сумму 722 млн грн по тогдашнему курсу НБУ. Об этом сообщила пресс-служба.

Следствие установило экс-глава ГФС получил взятку в $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн за возмещение почти 2,7 млрд НДС на протяжении февраля 2015-го – августа 2016 года.

"Плату за услуги", которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний председатель ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании, подконтрольной тестю и советнику, через другую иностранную компанию-"прокладку", привлеченную советником экс-чиновника. Отправителем средств, как установили правоохранители, была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга.

При этом часть взятки была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту. Правохранители имеют доказательства, что председатель ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких предприятий и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени.

Действия экс-чиновника и его пособника квалифицировали по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). Поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили заочно.

НАБУ не называет имя подозреваемого, но в 2015–2017 годах главой ГФС был Роман Насиров.

Контекст:

Насирова в Украине также обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту руководителя ГФС он принимал решения в интересах беглого внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.

Сегодня ведомства под названием "Государственная фискальная служба" не существует: оно разделено на Государственную таможенную и Государственную налоговую службы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, ГФС, взятка, Роман Насиров, НАБУ, подозрение
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