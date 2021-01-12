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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Пока Насиров под прицелом НАБУ, его ближайший сотрудник Лебедко стал при Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру

И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн грн и уволенный в 2017 году! Суд продолжается три года, 18 января новое заседание, представьте изумление судьи, который увидит, что подсудимого повысили в должности и назначили на еще более важный пост?

В эту историю просто невозможно поверить, но это Украина. В 2017 году "Цензор.Нет" написал о впечатляющем преступлении – исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, ближайшее доверенное лицо тогдашнего главы ГФС Романа Насирова, задержан СБУ на вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость! 24 февраля 2017-го Лебедко арестовали с поличным, он получил 66 млн грн.

Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова было открыто уголовное дело НАБУ. И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру!

Это просто поразительно, комедия. Лебедко взяли на взятке на возмещении НДС по одной из крупных компаний, но теперь, через три года, Лебедко назначили руководить возмещением НДС для всех крупных компаний. Нет слов.

Неужели руководство ГФС и руководство Министерства финансов не провело элементарную проверку сотрудников, которых назначают на высшие должности? Или в Минфине отключили Google?

Ведь любой запрос показывает, что дело о вымогательстве Лебедко №420170000000000168 по ст. 190 (мошенничество) не закрыто, суд тянется по различным формальным причинам. 18 января Голосеевский районный суд Киева объявил очередное заседание по Лебедко.

Представьте себе изумление судьи, который ведет процесс, – подсудимый за время суда сумел занять вышестоящую должность в той же самой Фискальной службе! Вот это шок!

Как же такое возможно?

Источники "Цензор.Нет" сообщают, что Лебедко – ценный специалист по вымогательству НДС. Сейчас автоматический возврат НДС фактически работает только для узкой группы компаний, схемы по возмещению за откаты снова возобновились. Именно для этого и призвали Лебедко в ряды фискальных вымогателей.

Кто же его пролоббировал? Новый начальник налоговой милиции Вадим Мельник – бывший помощник экс-депутата БПП Курячего, сейчас назначен при поддержке заместителя главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова. Они знают друг друга много лет.

Также содействие Лебедко оказывают и политики – говорят о лоббировании кандидатуры Лебедко со стороны "слуги народа" Андрея Холодова.

Разумеется, назначение поддержано и руководством Министерства финансов, которому подчинена ГФС. Источники говорят, что первый заместитель министра финансов Денис Улютин поддерживает Лебедко через контакты с сослуживцем Лебедко Константином Заманой (сын экс-начальника Генштаба в армию не пошел, выбрал карьеру налогового инспектора и тоже работал во внутренней безопасности ГФС).

Надеюсь, все эти люди, для того, чтобы доказать свою абсолютную принципиальность и честность, немедленно сделают заявления об увольнении взяточника Лебедко из ГФС, чтобы он обязательно 18 января имел время посетить Голосеевский суд.

Надеюсь, все должностные лица принесут извинения за то, что проявили некомпетентность и назначили на высокую руководящую должность взяточника, которому огласили подозрение и по которому идет суд.

Надеюсь, что Офис президента прекратит "крышевать" Лебедко и потребует его немедленного увольнения. Хотя...

Это Лебедко для вас новое "новое лицо", господин Зеленский? Это вот так выглядит ваша "борьба с коррупцией"?

Или кто такой Лебедко – вам уже наплевать, вам нужны "специалисты", которые вот так, как он, умеют наполнять банковские ячейки "кэшем"?

Фото: Юрий Бутусов / Facebook
Фото: Юрий Бутусов / Facebook

Фото Лебедко и банковской ячейки со взяткой – официальные, дело в СБУ, президент может в любой момент спросить Баканова как про "этого черта", так и про других своих сотрудников.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: коррупция, Юрий Бутусов, ГФС, Владимир Зеленский, Голосеевский суд, взятка, Роман Насиров, Сергей Лебедко
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