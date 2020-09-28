Верховный Суд отклонил иск Насирова к медику, дававшему в райсуде Киева показания о его здоровье

В апреле 2019 года экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров проиграл дело о взыскании с кардиолога Максима Соколова 1 млн грн морального ущерба. Верховный Суд подтвердил это решение.

23 сентября Верховный Суд (ВС) Украины отклонил иск бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова к кардиологу Института кардиологии имени академика Стражеско Максиму Соколову, который в 2017 году свидетельствовал перед Соломенским райсудом Киева о его состоянии здоровья.

Об этом 28 сентября Верховный Суд проинформировал в Facebook.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда (КГС) рассмотрел дело... по иску Романа Насирова к врачу... о признании решения и действий незаконными, возмещении морального вреда. Коллегия судей пришла к выводу, что, учитывая неотложность состояния, в котором находился истец... должны были предоставить истцу медицинскую помощь без предварительного получения его согласия или согласия его законных представителей", – говорится в сообщении.

В ВС Украины отметили, что истца обследовали на основании так и не обжалованного впоследствии постановления детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Врачи, создавая комиссию для обследования истца, а также во время его обследования действовали согласно постановлению следователя, выполняли свои профессиональные обязанности, любых оснований полагать, что указанные действия являются незаконными и что в результате таких действий истец получил моральный ущерб, нет", – рассказали в суде.

В ведомстве отметили, что "постановление апелляционного суда КГС ВС оставил без изменений".

В декабре 2018 года суд первой инстанции – Шевченковский райсуд Киева – не удовлетворил иск Насирова к Соколову. После этого Насиров подал апелляцию. В апреле 2019 года стало известно, что апелляцию Насиров также проиграл.

Насиров требовал взыскать с врача миллион гривен за моральный ущерб и еще миллион гривен – с медицинского учреждения.

2 марта 2017 года Насирова задержали в больнице "Феофания" в Киеве. 6 марта 2017 года в ходе судебного заседания Соколов заявил, что Насиров может участвовать в судебном заседании, потому что "гипертонией в Украине болеют миллионы человек", писала "Украинская правда".

Против Насирова открыто уголовное производство. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. Дело Насирова рассматривает Высший антикоррупционный суд.