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Апелляционный суд восстановил Насирова на посту главы Госфискальной службы

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева о противоправности увольнения Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины вследствие приобретения им гражданства другого государства.

Насиров возглавлял Государственную фискальную службу с мая 2015 года по март 2017-го
Насиров возглавлял Государственную фискальную службу с мая 2015 года по март 2017-го
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Об этом говорится в постановлении суда от 17 февраля. 

Суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 года №35-р. В этом распоряжении говорилось об увольнении Насирова "в связи с потерей права на государственную службу или его ограничением в результате приобретения им гражданства другого государства". Чиновник обжаловал увольнение в суде. 

Таким образом, Шестой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета Министров, Государственной фискальной службы и бывшего народного депутата Андрея Журжия.

Постановление вступило в законную силу в день его принятия, его можно обжаловать в Верховном Суде в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения.

Насиров возглавлял Государственную фискальную службу с мая 2015 года по март 2017-го. 

В решении Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года говорилось, что посольство Великобритании в Украине передало украинским властям письмо, в котором подтвердило, что в 2012 году Насиров получил британское гражданство. Но у суда возникли претензии к формулировкам в этом письме. Сам Насиров отрицал наличие у него британского паспорта

В Украине против Насирова открыто уголовное производство. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. Дело Насирова рассматривает Высший антикоррупционный суд. 

Теги: Государственная фискальная служба, Роман Насиров, Апелляционный суд, Окружной админсуд Киева
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