"Попытка очернить мою репутацию". Насиров прокомментировал информацию о повышении его бывшего сотрудника в ГФС Лебедко

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров назвал "дешевым фейком" обнародованную накануне главным редактором издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым информацию о назначении бывшего коллеги Насирова Сергея Лебедко и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в Facebook заявил, что информация главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова о назначении его бывшего коллеги Сергея Лебедко и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС направлена на то, чтобы очернить репутацию экс-руководителя ведомства.

"Уважаемые средства массовой информации. Особенно уважаемые мной сайты "Цензор.НЕТ", "ГОРДОН", телеканалы "Прямий", "Еспресо" и прочие и лично глубокоуважаемый мной главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Похоже, вас обманули и в очередной раз воспользовались обманным путем, предоставляя неправдивую, манипулятивную информацию относительно меня. Со ссылкой лично на главреда "Цензор.НЕТ" на десятках ресурсов вышел фактически неправдивый материал относительно третьих лиц и особенно с уклоном в мою сторону. Это фактически не соответствует действительности", – подчеркнул Насиров.

Опубликованную информацию он назвал "дешевым фейком".

"Вами умышленно манипулируют, преследуя другие цели. Разберитесь в этом. Очередной раз это подтверждает, что сейчас, как и в прошлом, кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию, но это не получится. Дешевый фейк, который легко проверить. Как и тот бред, в котором меня обвиняли в 2017-м для того, чтобы незаконно отстранить от занимаемой должности", – утверждает Насиров.

Он также призвал проверять информацию и исправить "допущенную ошибку".

Накануне Бутусов сообщил, что и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн грн и уволенный в 2017 году.

По словам журналиста, суд в отношении Лебедко продолжается три года, а на 18 января назначено новое заседание.

"В 2017 году "Цензор.НЕТ" написал о впечатляющем преступлении – исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, ближайшее доверенное лицо тогдашнего главы ГФС Романа Насирова, задержан СБУ на вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость! 24 февраля 2017-го Лебедко арестовали с поличным, он получил 66 млн грн. Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова было открыто уголовное дело НАБУ. И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте [Владимире] Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру!" – написал Бутусов.

Против Насирова открыто уголовное производство. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн.