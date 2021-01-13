ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Попытка очернить мою репутацию". Насиров прокомментировал информацию о повышении его бывшего сотрудника в ГФС Лебедко

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров назвал "дешевым фейком" обнародованную накануне главным редактором издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым информацию о назначении бывшего коллеги Насирова Сергея Лебедко и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Насиров: Вами умышленно манипулируют
Насиров: Вами умышленно манипулируют
Фото: Роман Насіров / Facebook

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в Facebook заявил, что информация главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова о назначении его бывшего коллеги Сергея Лебедко и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС направлена на то, чтобы очернить репутацию экс-руководителя ведомства.

"Уважаемые средства массовой информации. Особенно уважаемые мной сайты "Цензор.НЕТ", "ГОРДОН", телеканалы "Прямий", "Еспресо" и прочие и лично глубокоуважаемый мной главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Похоже, вас обманули и в очередной раз воспользовались обманным путем, предоставляя неправдивую, манипулятивную информацию относительно меня. Со ссылкой лично на главреда "Цензор.НЕТ" на десятках ресурсов вышел фактически неправдивый материал относительно третьих лиц и особенно с уклоном в мою сторону. Это фактически не соответствует действительности", – подчеркнул Насиров.

Опубликованную информацию он назвал "дешевым фейком".

"Вами умышленно манипулируют, преследуя другие цели. Разберитесь в этом. Очередной раз это подтверждает, что сейчас, как и в прошлом, кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию, но это не получится. Дешевый фейк, который легко проверить. Как и тот бред, в котором меня обвиняли в 2017-м для того, чтобы незаконно отстранить от занимаемой должности", – утверждает Насиров.

Он также призвал проверять информацию и исправить "допущенную ошибку".

https://www.facebook.com/rmnukr/posts/1841622149338344

Накануне Бутусов сообщил, что и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн грн и уволенный в 2017 году.

По словам журналиста, суд в отношении Лебедко продолжается три года, а на 18 января назначено новое заседание.

"В 2017 году "Цензор.НЕТ" написал о впечатляющем преступлении – исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, ближайшее доверенное лицо тогдашнего главы ГФС Романа Насирова, задержан СБУ на вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость! 24 февраля 2017-го Лебедко арестовали с поличным, он получил 66 млн грн. Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова было открыто уголовное дело НАБУ. И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте [Владимире] Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру!" – написал Бутусов.

Против Насирова открыто уголовное производство. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн.

Теги: Юрий Бутусов, ГФС, Роман Насиров, Сергей Лебедко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Сара подрезает конкретно". Брежнева заявила, что 11-летняя дочь носит ее одежду
  "Сара подрезает конкретно". Брежнева заявила, что 11-летняя дочь носит ее одежду
Шепелев намерен продать часть квартиры, унаследованной сыном после смерти Фриске – СМИ
Шепелев намерен продать часть квартиры, унаследованной сыном после смерти Фриске – СМИ
60-летняя Суинтон озвучила свою гендерную идентичность
60-летняя Суинтон озвучила свою гендерную идентичность
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
Остапчук рассказал, какой штраф грозит за разглашение имен участников шоу "Маска"
Остапчук рассказал, какой штраф грозит за разглашение имен участников шоу "Маска"
Известная футболистка заявила о помолвке со своей возлюбленной
Известная футболистка заявила о помолвке со своей возлюбленной
73-летний Алибасов усомнился в своем отцовстве и заставил мать будущего ребенка пройти ДНК-тест
73-летний Алибасов усомнился в своем отцовстве и заставил мать будущего ребенка пройти ДНК-тест
Йовович с 13-летней дочерью стала героиней Vogue Arabia
Йовович с 13-летней дочерью стала героиней Vogue Arabia
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
Уиллиса вынудили уйти из аптеки из-за его отказа надеть маску – СМИ
Уиллиса вынудили уйти из аптеки из-за его отказа надеть маску – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS