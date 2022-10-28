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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы за госизмену бывшего крымского депутата

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Осужденный экс-депутат был в числе тех, кто приняли решение провести фейковый "референдум" в Крыму и приняли постановление о "независимости Крыма"
Осужденный экс-депутат был в числе тех, кто приняли решение провести фейковый "референдум" в Крыму и приняли постановление о "независимости Крыма"
Фото: wikipedia.org

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 12 годам лишения свободы депутата Верховной Рады АР Крым VI созыва по факту совершения им государственной измены. Об этом сообщила 28 октября прокуратура АР Крым и города Севастополя

"Прокуроры доказали, что в 2014 году осужденный совместно с другими депутатами Верховной Рады АР Крым проголосовал за ряд незаконных постановлений по сокрытию факта оккупации полуострова вооруженными силами РФ и легитимизации действий государства-оккупанта", – говорится в сообщении. 

Речь идет о поддержке решения о проведении "общекрымского референдума", которое должно было показать картинку "свободного волеизъявления крымчан", принятие постановления "О декларации о независимости АР Крым и Севастополя", которое предусматривало "вхождение Крыма в состав РФ".

"Вопреки постановлению Верховной Рады, которым полномочия депутатов парламента автономии прекращены, продолжая реализацию преступных намерений государства-оккупанта, бывшие депутаты проголосовали за принятие постановления о "независимости Крыма" и "правопреемстве Республики Крым", – добавили в прокуратуре.

В сообщении не названо имя осужденного. По информации "Крым.Реалии" , это экс-депутат Верховной Рады АР Крым Евгений Михайлов. После аннексии Крыма Россией он стал депутатом подконтрольного России "Государственного совета Крыма".

Это второе судебное решение в отношении бывших крымских депутатов за последние дни. Так, недавно апелляционный суд оставил в силе заочный приговор суда первой инстанции, которым бывший депутат Верховной Рады АР Крым VI созыва Андрей Каракулькин признан виновным в совершении госизмены и приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщала прокуратура 26 октября. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, прокуратура, тюрьма, аннексия, приговор, госизмена, суд
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