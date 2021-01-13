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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Генпрокуратура открыла дело против замкомандующего Черноморским флотом РФ за подстрекательство украинских военных к госизмене

По данным прокуратуры, чиновник угрозами заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта.

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Украинские прокуроры расследуют, как чиновники вооруженных сил РФ организовали оккупацию Крыма
Фото: depositphotos.com

Офис генпрокурора начал уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник в марте 2014 года "умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства" склонял военных ВСУ к совершению государственной измены.

Сообщается, что он угрожал физическим насилием и оружием со стороны военных РФ, заставляя несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта.

Максимальная санкция за особо тяжкое преступления против основ национальной безопасности Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В сообщении отмечается, что прокуроры установили дополнительные факты совершения преступлений чиновниками вооруженных сил РФ, которые, в частности, привели к оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и другим тяжким последствиям.

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет о российском политике Валерии Куликове. Он в 2013 году стал заместителем командующего Черноморским флотом России, а в 2017 году был освобожден от должности и в звании вице-адмирала уволен с военной службы.

После этого пошел в политику. В 2017–2020 годах был членом Совета Федерации России. А в 2020 году стал "депутатом" местного "парламента" оккупированного Севастополя.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украина обвиняет Россию в ЕСПЧ в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Теги: Крым, Черноморский флот РФ, военные, аннексия, госизмена, военнослужащий
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