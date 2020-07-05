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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Не отвечаю". Командующий ВМС Украины заявил, что с ним пытаются связаться оставшиеся в Крыму экс-военные

По словам командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, после выезда из оккупированного Крыма в апреле 2014 года он ни разу не был на полуострове и не пустил жену на похороны отца.

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Неижпапа: Поеду в Крым только тогда, когда там будет сине-желтый флаг
Неижпапа: Поеду в Крым только тогда, когда там будет сине-желтый флаг
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил "Думской" в интервью, которое было опубликовано 5 июля, что с ним пытаются связаться бывшие военные, которые остались жить в оккупированном Крыму.

"Есть какие-то бывшие военнослужащие, которые там уволились в запас до всех событий 2014 года и остались в Крыму, они стараются наладить контакт, но я им не отвечаю. Я не знаю, кто у них за спиной и кто все это пишет, потому что ФСБ может заставить пойти на предательство даже хорошего человека. Я к этому отношусь только так", – сказал Неижпапа.

По его словам, сам он покинул оккупированный полуостров в 2014 году.

"Я лично вышел из Крыма 10 апреля 2014 года со всей своей семьей – посадил в машину жену, детей и начальника связи ВМС, кстати. Со всеми пожитками мы выехали... Я не ездил в Крым после этого и не пустил свою жену – даже на похороны ее отца в 2015 году", – объяснил командующий ВМС Украины.

Неижпапа гарантировал на "миллион процентов", что российский паспорт у него не найдут.

"Я к этому отношусь категорически – я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка", – подчеркнул адмирал.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, ФСБ, ВМС Украины, аннексия, военнослужащий, Алексей Неижпапа
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