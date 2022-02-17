В Украине будут судить крымскую "судью", которая оштрафовала украинку – прокуратура Крыма

"Судью", которая перешла на сторону оккупантов, будут судить заочно Фото: depositphotos.com

После российской оккупации Крыма судья изменила присяге и перешла работать в подконтрольный оккупантам "Черноморский райсуд Республики Крым".

По данным следствия, "судья" незаконно привлекла к административной ответственности гражданку Украины, оштрафовав ее на 10 тыс. руб. (сейчас 3744 грн).

"В действительности крымчанку привлекали к ответственности за события 3 мая 2014 года, когда бывшему главе Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву оккупационные власти незаконно запретили въезд на полуостров. Тогда в знак протеста и выступая против оккупации крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс Симферополь – Севастополь, Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, Симферополь – Феодосия – Керчь и других", – сообщили в прокуратуре.

Следствие считает, что своими действиями и решениями обвиняемая "способствовала становлению оккупационных судебных органов на полуострове и в целом оккупационных властей РФ, а также оказывала помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины".

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Обвинительный акт направлен в суд, ее будут судить заочно. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.