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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Украине будут судить крымскую "судью", которая оштрафовала украинку – прокуратура Крыма

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"Судью", которая перешла на сторону оккупантов, будут судить заочно
"Судью", которая перешла на сторону оккупантов, будут судить заочно
Фото: depositphotos.com

В Украине будут судить бывшую судью Черноморского районного суда Автономной Республики Крым. Об этом пресс-служба прокуратуры АР Крым сообщила 17 февраля.

После российской оккупации Крыма судья изменила присяге и перешла работать в подконтрольный оккупантам "Черноморский райсуд Республики Крым".

По данным следствия, "судья" незаконно привлекла к административной ответственности гражданку Украины, оштрафовав ее на 10 тыс. руб. (сейчас 3744 грн).

"В действительности крымчанку привлекали к ответственности за события 3 мая 2014 года, когда бывшему главе Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву оккупационные власти незаконно запретили въезд на полуостров. Тогда в знак протеста и выступая против оккупации крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс Симферополь – Севастополь, Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, Симферополь – Феодосия – Керчь и других", – сообщили в прокуратуре.

Следствие считает, что своими действиями и решениями обвиняемая "способствовала становлению оккупационных судебных органов на полуострове и в целом оккупационных властей РФ, а также оказывала помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины".

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Обвинительный акт направлен в суд, ее будут судить заочно. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, оккупация, аннексия, госизмена, Черноморск, судья
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