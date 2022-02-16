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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму члену религиозной организации "Свидетели Иеговы" вынесли приговор

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Религиозная организация "Свидетели Иеговы" была запрещена в 2017 году по иску министерства юстиции РФ
Религиозная организация "Свидетели Иеговы" была запрещена в 2017 году по иску министерства юстиции РФ
Фото: depositphotos.com

16 февраля в оккупированном Россией Крыму "Керченский суд" вынес приговор для 32-летнего члена религиозной организации "Свидетели Иеговы" Артема Шаблия. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

В отношении Шаблия было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ (участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

"Подсудимый занимался пошаговым изучением основ вероучения религиозной организации "Свидетели Иеговы" с жителем города, знакомил его с идеологией данной организации, указывал на правильность и ценность предлагаемых воззрений, восхвалял, оправдывал и одобрял идеологию религиозной организации", – сказано в решении "суда".

Шаблий свою вину не признал, он может обжаловать приговор. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на три года с ограничением свободы сроком на шесть месяцев с установлением определенных судом ограничений. Шаблию запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных и религиозных организациях.

Шаблия задержали 26 мая 2020 года после обысков в домах пяти верующих в Керчи. Во время обыска силовики несколько часов держали мужчину на холоде раздетым, из-за этого он заболел. 

На конец декабря 2021 года в рамках преследования "Свидетелей Иеговы" в Крыму были лишены свободы пять человек. Девять ограничены в перемещении: семеро находятся под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде, уточнили правозащитники.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Религиозная организация "Свидетели Иеговы" была запрещена в апреле 2017 года по иску министерства юстиции РФ. Сторона обвинения указывала на распространение региональными представителями этой организации "экстремистской" литературы и пропаганду запрета на переливание крови. Верховный суд РФ постановил ликвидировать управленческий центр "Свидетелей Иеговы" и 395 местных организаций. Имущество организации конфисковали в пользу государства.

17 июля Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о запрете "Свидетелей Иеговы".

По данным российского представительства запрещенной организации, религию "Свидетелей Иеговы" активно исповедовали в стране 175 тыс. человек.

В ЕС осудили решение о запрете "Свидетелей Иеговы" в России. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывала власти РФ прекратить практику привлечения членов религиозной общины к уголовной ответственности по статье об экстремизме.

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя в октябре 2020 года открыла уголовное производство, связанное с действием оккупантов относительно "Свидетелей Иеговы".

Теги: Россия, Крым, Украина, религия, аннексия, экстремизм, приговор, обвинение, Свидетели Иеговы, Крымская правозащитная группа, силовики
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