В оккупированном Крыму члену религиозной организации "Свидетели Иеговы" вынесли приговор

Религиозная организация "Свидетели Иеговы" была запрещена в 2017 году по иску министерства юстиции РФ Фото: depositphotos.com

В отношении Шаблия было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ (участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

"Подсудимый занимался пошаговым изучением основ вероучения религиозной организации "Свидетели Иеговы" с жителем города, знакомил его с идеологией данной организации, указывал на правильность и ценность предлагаемых воззрений, восхвалял, оправдывал и одобрял идеологию религиозной организации", – сказано в решении "суда".

Шаблий свою вину не признал, он может обжаловать приговор. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на три года с ограничением свободы сроком на шесть месяцев с установлением определенных судом ограничений. Шаблию запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных и религиозных организациях.

Шаблия задержали 26 мая 2020 года после обысков в домах пяти верующих в Керчи. Во время обыска силовики несколько часов держали мужчину на холоде раздетым, из-за этого он заболел.

На конец декабря 2021 года в рамках преследования "Свидетелей Иеговы" в Крыму были лишены свободы пять человек. Девять ограничены в перемещении: семеро находятся под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде, уточнили правозащитники.