Двум экс-полицейским из Волчанска заочно объявлено о подозрении в госизмене – прокуратура

По данным следствия, один из подозреваемых в апреле, в период российской оккупации города, по предложению представителей РФ вступил в должность "старшины" службы тылового обеспечения в незаконном правоохранительном органе, созданном оккупантами. Он ездил вместе с российскими военными во временно оккупированный Луганск, где получал полицейскую форму, компьютерное оборудование, канцелярию для потребностей оккупантов.

"Его коллега – бывший оперуполномоченный – также перешел на сторону врага. При оккупантах он занял одноименную должность. По указаниям российских наемников он контролировал общественный порядок, чтобы оккупанты спокойно чувствовали себя в городе", – говорится в сообщении прокуратуры.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Об освобождении Волчанска Госпогранслужба Украины сообщила 13 сентября.

На освобожденных территориях украинские правоохранители начали задерживать коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами. В частности, 20 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что в Волчанске и Купянске задержаны украинцы, которые помогали оккупантам.

23 сентября СБУ заявила о задержании в Харьковской области двух жителей Купянска, которые по идейным соображениям стали "полицейскими", и вице-мэра Волчанска, ранее объявленной в розыск по подозрению в государственной измене.