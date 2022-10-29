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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ раскрыла агента РФ, который наводил ракеты оккупантов на Никополь и передавал им позиции HIMARS

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Мужчина корректировал ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в регионе
Мужчина корректировал ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в регионе
Фото: ssu.gov.ua

В ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала агента, который сообщал россиянам возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины. Об этом 29 октября информирует пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержанный – местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения России завербовали представители спецслужб врага. Он следил за РСЗО HIMARS и дальнобойными британскими гаубицами М777 вблизи линии фронта, говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в частности по объектам энергетической инфраструктуры, и отчитывался оккупантам о последствиях воздушных атак, сообщают в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: СБУ, Днепропетровская область, Никополь, госизмена, война России против Украины, подозрение, российские оккупанты, HIMARS, гаубица
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