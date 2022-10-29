СБУ раскрыла агента РФ, который наводил ракеты оккупантов на Никополь и передавал им позиции HIMARS

По данным следствия, задержанный – местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения России завербовали представители спецслужб врага. Он следил за РСЗО HIMARS и дальнобойными британскими гаубицами М777 вблизи линии фронта, говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в частности по объектам энергетической инфраструктуры, и отчитывался оккупантам о последствиях воздушных атак, сообщают в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.