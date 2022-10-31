Прилеты по объектам инфраструктуры, раненые люди, отключения света и воды, 44 сбитых ракеты. Итоги утренних атак по Украине 31 октября

По информации Воздушных сил ВСУ, атаки начались с 7.00. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Россияне выпустили крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 – с севера Каспийского моря и из Волгодонска Ростовской области РФ. В течение утра силы ПВО сбили 44 ракеты из более чем 50, выпущенных по Украине.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, россияне использовали сегодня не только ракеты, но и ударные дроны, но спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Фактам ICTV" эту информацию не подтвердил.

Премьер сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

В Киевской области известно о двоих раненых, один из них – в тяжелом состоянии. В области есть повреждения энергетической инфраструктуры, часть региона осталась без света. В Киеве не зафиксировали попаданий ракет, но в области был поврежден энергообъект, питающий около 350 тыс. квартир столицы, часть Киева обесточена. 80% потребителей остались без водоснабжения.

В Харькове – два ракетных попадания, пострадал объект критической инфраструктуры. Власти останавливали движение метро, не работает наземный электротранспорт. Есть проблемы не только с электро-, но и с водоснабжением. По информации ОВА, по Харькову оккупанты били ракетами С-300 из Белгорода. В Харьковской области россияне атаковали Чугуевский район, контужен 51-летний мужчина, сообщили в областной прокуратуре.

В Запорожье россияне атаковали энергетический объект, в областном центре есть проблемы со светом.

В Черновицкой области попадание зафиксировано впервые с начала полномасштабной войны. Поврежден объект критической инфраструктуры.

В Черкасской области атакован объект энергоинфраструктуры, из-за этого в регионе проблемы со светом. Четыре человека ранены, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

В Кировоградской области ракеты попали в энергетический объект в районе Светловодска, вспыхнул пожар. По информации ОВА, жертв и пострадавших нет, ведутся восстановительные работы.

В Днепропетровской области ПВО сбила девять крылатых ракет, но россияне попали в энергетические объекты в Днепре и Павлограде, а также промышленное предприятие в Кривом Роге. Есть разрушения, жертв и пострадавших нет. В регионе начались отключения света. В Днепре не работает часть общественного транспорта. Во время воздушной тревоги в области сбили девять крылатых ракет.

Карту обстрелов опубликовало Общественное.

В других регионах о попаданиях российских ракет или дронов власти не сообщали, но в Винницкой и Хмельницкой областях обломки ракет, сбитых ПВО, упали на гражданские объекты. Есть разрушения. В Винницкой области повреждены, в частности, жилые дома, рассказал Общественному глава Томашпольского сельсовета Валерий Немировский.

Во Львовской области сработала ПВО. По информации ОВА, украинские военные сбили три ракеты, разрушений и жертв удалось избежать.

На южном направлении силы ПВО уничтожили 10 ракет над Николаевской, две – над Одесской областью. О результативных атаках в этих регионах власти не сообщали, но в Одесской области возможны изменения в графике отключений света, отметил глава ОВА Максим Братчук.

Одна из ракет, прилетевших в Николаевскую область, решила "вернуться в родную гавань", сообщил глава ОВА Виталий Ким. Он показал видео разворачивающейся ракеты.

Одна из российских ракет, сбитых украинской ПВО, упала в Молдове, заявило МВД страны.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.