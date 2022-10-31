Прилеты по объектам инфраструктуры, раненые люди, отключения света и воды, 44 сбитых ракеты. Итоги утренних атак по Украине 31 октября

По информации Воздушных сил ВСУ, атаки начались с 7.00. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Россияне выпустили крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 – с севера Каспийского моря и из Волгодонска Ростовской области РФ. В течение утра силы ПВО сбили 44 ракеты из более чем 50, выпущенных по Украине.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, россияне использовали сегодня не только ракеты, но и ударные дроны, но спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Фактам ICTV" эту информацию не подтвердил.
Премьер сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.
В Киевской области известно о двоих раненых, один из них – в тяжелом состоянии. В области есть повреждения энергетической инфраструктуры, часть региона осталась без света. В Киеве не зафиксировали попаданий ракет, но в области был поврежден энергообъект, питающий около 350 тыс. квартир столицы, часть Киева обесточена. 80% потребителей остались без водоснабжения.
В Харькове – два ракетных попадания, пострадал объект критической инфраструктуры. Власти останавливали движение метро, не работает наземный электротранспорт. Есть проблемы не только с электро-, но и с водоснабжением. По информации ОВА, по Харькову оккупанты били ракетами С-300 из Белгорода. В Харьковской области россияне атаковали Чугуевский район, контужен 51-летний мужчина, сообщили в областной прокуратуре.
В Запорожье россияне атаковали энергетический объект, в областном центре есть проблемы со светом.
В Черновицкой области попадание зафиксировано впервые с начала полномасштабной войны. Поврежден объект критической инфраструктуры.
В Черкасской области атакован объект энергоинфраструктуры, из-за этого в регионе проблемы со светом. Четыре человека ранены, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.
В Кировоградской области ракеты попали в энергетический объект в районе Светловодска, вспыхнул пожар. По информации ОВА, жертв и пострадавших нет, ведутся восстановительные работы.
В Днепропетровской области ПВО сбила девять крылатых ракет, но россияне попали в энергетические объекты в Днепре и Павлограде, а также промышленное предприятие в Кривом Роге. Есть разрушения, жертв и пострадавших нет. В регионе начались отключения света. В Днепре не работает часть общественного транспорта. Во время воздушной тревоги в области сбили девять крылатых ракет.
Карту обстрелов опубликовало Общественное.
В других регионах о попаданиях российских ракет или дронов власти не сообщали, но в Винницкой и Хмельницкой областях обломки ракет, сбитых ПВО, упали на гражданские объекты. Есть разрушения. В Винницкой области повреждены, в частности, жилые дома, рассказал Общественному глава Томашпольского сельсовета Валерий Немировский.
Во Львовской области сработала ПВО. По информации ОВА, украинские военные сбили три ракеты, разрушений и жертв удалось избежать.
На южном направлении силы ПВО уничтожили 10 ракет над Николаевской, две – над Одесской областью. О результативных атаках в этих регионах власти не сообщали, но в Одесской области возможны изменения в графике отключений света, отметил глава ОВА Максим Братчук.
Одна из ракет, прилетевших в Николаевскую область, решила "вернуться в родную гавань", сообщил глава ОВА Виталий Ким. Он показал видео разворачивающейся ракеты.
Одна из российских ракет, сбитых украинской ПВО, упала в Молдове, заявило МВД страны.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент сообщил, что в этот день враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
"Укрэнерго" начала вынужденные отключения электричества в стране. Украинцев призвали экономить электроэнергию. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применять графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине. Из-за постоянных атак оккупантов графики зачастую не соблюдаются, так как "Укрэнерго" вводит экстренные ограничения.