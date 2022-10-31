В Харькове – два ракетных попадания. Пострадал объект критической инфраструктуры, остановлено метро

Около 8.00 он написал, что по городу наносятся удары и призвал жителей находиться в укрытиях.
Администрация Харьковского метрополитена сообщила в Telegram, что в связи с атакой движение поездов в подземке временно прекращается.
Позже городской голова Игорь Терехов проинформировал, что в Харькове зафиксировано два попадания ракет.
"Два прилета по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", – написал он в Telegram.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщали в Офисе президента.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.