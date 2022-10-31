В Харькове – два ракетных попадания. Пострадал объект критической инфраструктуры, остановлено метро

По данным городского головы Терехова,враг ударил по объекту критической инфраструктуры Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Около 8.00 он написал, что по городу наносятся удары и призвал жителей находиться в укрытиях.

Администрация Харьковского метрополитена сообщила в Telegram, что в связи с атакой движение поездов в подземке временно прекращается.

Позже городской голова Игорь Терехов проинформировал, что в Харькове зафиксировано два попадания ракет.

"Два прилета по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", – написал он в Telegram.