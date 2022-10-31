В Киеве не зафиксировали попаданий российских ракет, но из-за повреждения энергообъекта возле столицы 80% потребителей остались без водоснабжения

Об этом сообщается в Telegram-канале городской военной администрации (КГВА).
"Благодаря эффективной работе сил ПВО — попаданий по Киеву не зафиксировано, – говорится в сообщении. – Однако утренние удары по Киевской области повлияли на водо- и энергоснабжение столицы".
Из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения, отметил в Facebook мэр города Виталий Кличко.
"Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций… На всякий случай просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продажи. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян", – написал Кличко.
Он добавил, что "работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тыс. квартир Киева, которые остались без света".
Актуальная информация о работе бюветных комплексов в Киеве опубликована на сайте специализированного водохозяйственного КП "Киевводфонд".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
Одна из ракет оккупантов упала на территории Молдовы, ее сбили силы ПВО Украины.
Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.