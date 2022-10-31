В Киеве не зафиксировали попаданий российских ракет, но из-за повреждения энергообъекта возле столицы 80% потребителей остались без водоснабжения

Власти Киева призвали жителей столицы запастись водой из ближайших бюветов и точек продажи Фото: СВКП "Київводфонд" / Facebook

Об этом сообщается в Telegram-канале городской военной администрации (КГВА).

"Благодаря эффективной работе сил ПВО — попаданий по Киеву не зафиксировано, – говорится в сообщении. – Однако утренние удары по Киевской области повлияли на водо- и энергоснабжение столицы".

Из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения, отметил в Facebook мэр города Виталий Кличко.

"Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций… На всякий случай просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продажи. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян", – написал Кличко.

Он добавил, что "работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тыс. квартир Киева, которые остались без света".

Актуальная информация о работе бюветных комплексов в Киеве опубликована на сайте специализированного водохозяйственного КП "Киевводфонд".

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