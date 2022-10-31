Россияне утром массово атаковали Украину, в Киеве слышны взрывы

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус написал в Telegram о массовом пуске ракет россиянами.

Корреспондент издания "ГОРДОН" сообщает о минимум шести-семи взрывах в Киеве. Вероятно, работает ПВО. В некоторых районах после ударов пропал свет.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба написал что в области работает ПВО.

Мэр города Кременчуг Полтавской области Виталий Малицкий написал в своем Telegram о взрывах в городе.

Telegram-канал Одесса Info опубликовал видео с работой ПВО в области.

Журналисты Общественного пишут также о взрывах в Запорожье.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что россияне атаковали энергетический объект, из-за этого в городе наблюдаются проблемы со светом.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах в городе по объектам критической инфраструктуры.

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец пишет, что россияне атаковали объект энергоинфраструктуры в области, из-за этого в регионе проблемы со светом.

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

"Укрэнерго" начала вынужденные отключения электричества в стране. Украинцев призвали экономить электроэнергию. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применять графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.