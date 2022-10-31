Россияне утром массово атаковали Украину, в Киеве слышны взрывы

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус написал в Telegram о массовом пуске ракет россиянами.
Корреспондент издания "ГОРДОН" сообщает о минимум шести-семи взрывах в Киеве. Вероятно, работает ПВО. В некоторых районах после ударов пропал свет.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба написал что в области работает ПВО.
Мэр города Кременчуг Полтавской области Виталий Малицкий написал в своем Telegram о взрывах в городе.
Telegram-канал Одесса Info опубликовал видео с работой ПВО в области.
Журналисты Общественного пишут также о взрывах в Запорожье.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что россияне атаковали энергетический объект, из-за этого в городе наблюдаются проблемы со светом.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах в городе по объектам критической инфраструктуры.
Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец пишет, что россияне атаковали объект энергоинфраструктуры в области, из-за этого в регионе проблемы со светом.
По всей Украине объявлена воздушная тревога.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
"Укрэнерго" начала вынужденные отключения электричества в стране. Украинцев призвали экономить электроэнергию. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применять графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.