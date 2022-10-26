Взрыв возле оккупационной администрации Мелитополя связан с борьбой за власть – мэр

О взрыве Федоров рассказал в эфире общенационального телемарафона, видео опубликовано в его Telegram.

По словам мэра, с начала оккупации территорий Запорожской области захватчики определили Мелитополь как административный центр и борются между собой за сферы влияния.

"Произошедший вчера взрыв – это однозначно передел сфер влияния между двумя группами. Первую представляет Балицкий, который является представителем генштаба РФ и военных РФ. Вторая – это Владимир Рогов, еще один гауляйтер, который является представителем ФСБ. За что они борются? За сферы влияния, за перераспределение денежных потоков – кто будет главным в сельхозтеме, в топливной теме", – говорит Федоров.

Он подчеркнул, что здание, возле которого произошел взрыв, является знаковым для россиян, поскольку:

с первых дней оккупации оно было захвачено подразделениями ФСБ для размещения личного состава, и даже Балицкого перестали пускать в помещение;

через несколько месяцев в здании разместились пропагандистские СМИ, которые ретранслировали свои передачи на всю временно оккупированную часть Запорожской области;

недалеко от здания находится телебашня, над которой оккупантам важно установить контроль.