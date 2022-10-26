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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взрыв возле оккупационной администрации Мелитополя связан с борьбой за власть – мэр

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Взрыв в Мелитополе произошел 25 октября
Взрыв в Мелитополе произошел 25 октября
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

25 октября в Мелитополе Запорожской области, возле бизнес-центра коллаборанта Евгения Балицкого, взорвался автомобиль. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что инцидент связан с тем, что россияне начали сражаться за власть в городе.

О взрыве Федоров рассказал в эфире общенационального телемарафона, видео опубликовано в его Telegram.

По словам мэра, с начала оккупации территорий Запорожской области захватчики определили Мелитополь как административный центр и борются между собой за сферы влияния.

"Произошедший вчера взрыв – это однозначно передел сфер влияния между двумя группами. Первую представляет Балицкий, который является представителем генштаба РФ и военных РФ. Вторая – это Владимир Рогов, еще один гауляйтер, который является представителем ФСБ. За что они борются? За сферы влияния, за перераспределение денежных потоков – кто будет главным в сельхозтеме, в топливной теме", – говорит Федоров.

Он подчеркнул, что здание, возле которого произошел взрыв, является знаковым для россиян, поскольку:

  • с первых дней оккупации оно было захвачено подразделениями ФСБ для размещения личного состава, и даже Балицкого перестали пускать в помещение;
  • через несколько месяцев в здании разместились пропагандистские СМИ, которые ретранслировали свои передачи на всю временно оккупированную часть Запорожской области;
  • недалеко от здания находится телебашня, над которой оккупантам важно установить контроль.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: взрыв, война, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий, война России против Украины, Иван Федоров
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