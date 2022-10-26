Взрыв возле оккупационной администрации Мелитополя связан с борьбой за власть – мэр

О взрыве Федоров рассказал в эфире общенационального телемарафона, видео опубликовано в его Telegram.
По словам мэра, с начала оккупации территорий Запорожской области захватчики определили Мелитополь как административный центр и борются между собой за сферы влияния.
"Произошедший вчера взрыв – это однозначно передел сфер влияния между двумя группами. Первую представляет Балицкий, который является представителем генштаба РФ и военных РФ. Вторая – это Владимир Рогов, еще один гауляйтер, который является представителем ФСБ. За что они борются? За сферы влияния, за перераспределение денежных потоков – кто будет главным в сельхозтеме, в топливной теме", – говорит Федоров.
Он подчеркнул, что здание, возле которого произошел взрыв, является знаковым для россиян, поскольку:
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.