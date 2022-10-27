"Взрыв был такой силы, что колебались многоэтажные дома". Появились подробности и видео последствий пожара в Шахтерске

В Шахтерске сгорели цистерны с топливом для группировки войск оккупантов на Донбассе Скриншот: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

"В результате "неосторожного обращения с электросварочными приборами работниками станции, находившимися в состоянии алкогольного опьянения" произошел взрыв топливных цистерн кацапов, предназначенных для заправки техники всей донецкой группировки войск", – пишут в страткоме ВСУ.

Отмечается, что взрыв в Шахтерске был мощным.

"По словам местных очевидцев, взрыв был такой силы, что от взрывной волны колебались многоэтажные дома. Можете себе только представить, сколько топлива там было и какие потери теперь в ГСМ имеют банановые макаки и их кацапские покровители", – сказано в сообщении.

В страткоме ВСУ предположили, что теперь "головы местных дырявых идиотов" полетят очень быстро, потому что часть этого топлива "должна была быть "по-тихому" продана" и теперь "кто-то недосчитался больших денег".

Советник мэра оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram показал видео последствий взрыва и написал о 12-ти сгоревших топливных цистернах, допустив, что могли пострадать и другие российские грузы военного назначения.

"Шахтерск Донецкая область. Последствия хлопкового курения на железной дороге. Как можно увидеть, не только 12 железнодорожных цистерн с топливом в минус. Еще тщательно скрыты грузовые вагоны, в которых перевозили что-то на нужды фронта. Уверенный минус у оккупантов, плюс у нас", – прокомментировал он последствия пожара.

О сильном пожаре в районе железнодорожного вокзала в Шахтерске сообщили вечером 26 октября местные Telegram-каналы. В ряде сообщений подчеркивалось, что пожар произошел якобы после удара ВСУ. Отмечалось, что накануне в социальных сетях сообщали о прибытии на станцию российского состава с топливом.

Официально ВСУ не комментировали взрывы и пожар в Шахтерске.