Украинская прокуратура сообщила о подозрении главе оккупационной администрации Шахтерска Донецкой области

Подозреваемый "глава администрации Шахтерска" начал сотрудничать с вооруженными формированиями РФ на Донбассе в 2015 году, сообщает Донецкая областная прокуратура.

Депутату городского совета Шахтерска Донецкой области заочно объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины). Об этом 24 февраля сообщает Донецкая областная прокуратура.

Следствие установило, что в 2015 году 40-летний депутат начал сотрудничать с вооруженными формированиями РФ, которые оккупировали Шахтерск. Злоумышленник занимал должности исполняющего обязанности "заместителя главы администрации Шахтерска", а с 2019 года – "главы администрации Шахтерска".

По данным прокуратуры, подозреваемый отдает и выполняет приказы и распоряжения, в частности, в сфере обороны и перерегистрации предприятий, промышленные мощности которых остались на временно оккупированной территории. Также он занимается изыманием средств под видом уплаты "налогов" в пользу оккупационной администрации.

Как отмечают правоохранители, злоумышленник активно распространяет идеи отделения Донецкой области от Украины и самостоятельности так называемой "ДНР".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.