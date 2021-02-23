В Литве поддержат новые европейские санкции против РФ, если Украина докажет нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе

Министры иностранных дел Литвы и Украины сегодня приняли участие в онлайн-мероприятии Совета по правам человека, посвященного правам человека в Крыму.

На переговорах в Киеве главы МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и МИД Украины Дмитрий Кулеба обсуждали поддержку Литвой возможных дополнительных санкций Евросоюза против России. Об этом Ландсбергис сообщил на совместной пресс-конференции после встречи, передает корреспондент "ГОРДОН".

Кулеба отметил, что, хотя в Украине позитивно оценивают решение ЕС применить санкции против РФ в ответ на арест оппозиционера Алексея Навального, глава МИД глубоко убежден, что защитный санкционный механизм ЕС должен быть применен к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму.

По словам Ландсбергиса, поддержка Литвой таких санкций возможна при условии, что Украина будет готова предоставить доказательства относительно нарушения прав человека в оккупированном Крыму и восточной части Украины.

Кулеба отметил также, что они с литовским коллегой сегодня приняли участие в онлайн-мероприятии Совета по правам человека, посвященного правам человека в Крыму.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека.

14 января 2021 года Европейский суд по правам человека большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины "частично приемлемыми". По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.