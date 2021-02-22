ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский оценил идею постройки второй дамбы на Северо-Крымском канале

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что постройка дамбы на Северо-Крымском канале пока не входит в государственный проект "Большое строительство".

В Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды
В Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды
Фото: krymr.com

Украинские власти пока не планируют строить дамбу на Северо-Крымском канале, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 22 февраля на форуме "Украина-30. Инфраструктура", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Журналисты попросили президента прокомментировать появление в СМИ информации по поводу Северо-Крымского канала, на котором Украина собирается строить вторую дамбу в рамках проекта "Большое строительство".

"Пока что не собирались. Но читать об этом надо. Иногда они [российские СМИ] подбрасывают неплохие идеи", – ответил Зеленский.

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич 17 февраля заявил, что на Северо-Крымском канале планируют достроить дамбу, чтобы максимально исключить попадание воды на аннексированный полуостров и улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области. Дамбу, по его мнению, необходимо достроить на 107-м км канала.  

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды "власти" Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.

В министерстве экономического развития России 7 октября заявили, что разработан "проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя".

Теги: Крым, аннексия, Северо-Крымский канал, Владимир Зеленский, Большое строительство
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