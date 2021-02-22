Зеленский оценил идею постройки второй дамбы на Северо-Крымском канале

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что постройка дамбы на Северо-Крымском канале пока не входит в государственный проект "Большое строительство".

В Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды Фото: krymr.com

Украинские власти пока не планируют строить дамбу на Северо-Крымском канале, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 22 февраля на форуме "Украина-30. Инфраструктура", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Журналисты попросили президента прокомментировать появление в СМИ информации по поводу Северо-Крымского канала, на котором Украина собирается строить вторую дамбу в рамках проекта "Большое строительство".

"Пока что не собирались. Но читать об этом надо. Иногда они [российские СМИ] подбрасывают неплохие идеи", – ответил Зеленский.

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич 17 февраля заявил, что на Северо-Крымском канале планируют достроить дамбу, чтобы максимально исключить попадание воды на аннексированный полуостров и улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области. Дамбу, по его мнению, необходимо достроить на 107-м км канала.